El Toyota Yaris Hybrid estrena su MY 2025 con cambios en los acabados

El Yaris de Toyota, que desde su lanzamiento en 1999 ha acumulado más de 10 millones de ventas globales, la mitad en Europa, se refuerza con modificaciones en algunos de sus acabados y mejoras tecnológicas.

Así, a la vez que su Style recibe algunos cambios, estrena la versión Style Plus y un color, el Gris Trueno, en el acabado GR Sport. Reemplaza al Gris Ascari y se puede combinar en opciones monotono o bitono. Otro nuevo color de carrocería, pero en este caso extendido a toda la familia, es el Verde Everest.

Los nuevos colores, como éste del GR Sport, son parte de las novedades que se incorporan en la gama del Yaris de cara a 2025.

Los acabados Style y Style Plus incorporan detalles como, en el primer caso, nuevas llantas de 17", faros leds, retrovisores plegables eléctricamente y cristales traseros tintados. Además, se incluye como estándar la llave digital inteligente y el sistema multimedia Toyota Smart Connect con pantalla de 10,5" y navegación premium y actualizaciones en la nube (OTA). Otros elementos destacados son el cuadro de instrumentos digital de 12,3", la tapicería de cuero parcial y cargador inalámbrico para smartphones.

Por su parte, el nuevo acabado Style Plus añade un techo panorámico como equipamiento opcional y mejora el confort con asientos y volante calefactables, sensores de aparcamiento y un detector de vehículos ángulo muerto. También incluye un Head-Up Display de 10", que proyecta información relevante para el conductor en el parabrisas.

La pantalla central es, en todos los acabados, de 10,5". Adicionalmente puede completarse la información de la de la instrumentación, que recurre a una de 12,3", con un HUD.

En cuanto a la versión GR Sport, que exclusivamente está disponible con la motorización Hybrid 130, asimismo dispone de la llave inteligente digital, el cargador inalámbrico y la suspensión específica, además del acceso y arranque sin llave, el climatizador bizonal, el sensor de lluvia o las personalizaciones GT Sport. Tiene, como el Style, una instrumentación con pantalla de 12,3" y el sistema Toyota Smart Connect de 10,5". En el exterior, además del ya mencionado color Gris Trueno, aparecen unas llantas de 18" en color mate.

Y si se trata del GR Sport Plus, a lo anterior se añaden el HUD, el volante y los asientos calefactables o los sensores de aparcamiento delanteros y traseros. El color bitono sólo está disponible en este caso y con tres colores: Blanco, Rojo o Gris.

Toyota España ya acepta pedidos del Yaris Hybrid 2025, con precios que comienzan en 21.900 euros para la versión 120H Active Plus, siguen con los 23.150 del Style y 24.900 del Style Plus, con 1.000 euros más si se elige el techo panorámico; en tanto que, con el 130H, los GR Sport y GR Sport Plus cuestan, respectivamente, 23.650 y 25.400 euros.