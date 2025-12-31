El Volkswagen ID. Polo, listo para pasar a la producción con tres niveles de potencia

El Volkswagen ID. Cross, listo para pasar a la producción en 2026 con tres versiones

Una flota de prototipos casi definitivos del ID. Polo de Volkswagen está realizando pruebas intensivas en distintos países con el objetivo de afinar la calidad, los detalles y el comportamiento dinámico antes de que se inicie su producción en serie, lo que ocurrirá en semanas.

Este ID. Polo será el primero de cuatro nuevos modelos eléctricos del grupo Volkswagen que se enmarcaran dentro de los segmentos de coches más utilitarios y compactos y que tendrán un precio de entrada anunciado desde 25.000 euros.

La plataforma MEB+ que usarán los nuevos eléctricos del grupo Volkswagen es de tracción delantera y, en principio, casará con cuatro niveles de potencia.

Según Thomas Schäfer, miembro del Consejo de Administración de Volkswagen AG, responsable del Brand Group Core y consejero delegado de la marca Volkswagen: "con un precio de acceso desde 25.000 euros, estamos haciendo que la movilidad eléctrica sea accesible para muchas personas en Europa. Y esto es solo el principio: en 2026 lanzaremos seis nuevos modelos eléctricos, todos ellos 100 por ciento Volkswagen”.

Con un tamaño similar al Polo y, como éste, de tracción delantera

El nuevo ID. Polo tienen una carrocería de 4,05 m de largo, 1,82 de ancho y 1,53 de alto y utiliza la plataforma MEB+, una evolución de la arquitectura eléctrica del grupo MEB de propulsión que estrenará el Volkswagen ID.3. Esta evolución de la plataforma recurre a la tracción delantera y permite disponer de una mayor eficiencia, reducción de peso y costes, además de claras ventajas en habitabilidad. Gracias a ello, el modelo ofrecerá espacio para cinco ocupantes y un maletero de hasta 435 litros, 80 más que el modelo de combustión al que reemplaza.

Levemente más largo que el Polo de combustión, el ID. Polo también crece, y en mayor media, en anchura y altura, con siete y ocho centímetros respectivamente.

En el momento de su lanzamiento, el ID. Polo estará disponible un motor denominado APP 290 con diferentes niveles de potencia: 116 CV (85 kW), 135 CV (99 kW) y 211 CV (155 kW), a los que se sumará posteriormente una versión GTI de 226 (166 kW).

Como ya se confirmó anteriormente, habrá una versión GTI. Tendrá una potencia de 226 (166 kW) y contará con la batería de mayor capacidad de las dos posibles, la de 52 kWh netos.

Asimismo, coexistirán dos capacidades de batería: una de 37 kWh netos con química LFP para las dos versiones de menor potencia y otra de 52 kWh con química NMC para las dos variantes más potentes. En este caso será posible alcanzar autonomías homologadas WLTP de hasta 450 kilómetros.

Para las LFP la carga rápida en corriente continua podrá realizarse con potencias de 90 kW y para las NMC de 130 kW.

Las baterías contarán con la celda unificada que elimina la necesidad de módulos para su integración en la batería y, así, reduce precio, espacio de instalación y peso, al tiempo que incrementa la densidad energética en aproximadamente un 10 por ciento, según Volkswagen..

En el apartado tecnológico, el ID. Polo incorporará ayudas a la conducción como una versión mejorada del Travel Assist, capaz de ofrecer guiado longitudinal y lateral asistido, cambios de carril en autopista y, por primera vez en este modelo, reconocimiento de semáforos y señales de stop.

Si las dimensiones exteriores son similares a las del Polo de combustión -plataforma MQB-A0- que se venía fabricando en Pamplona hasta 2021 -4,07 m de largo-, el ID. Polo tiene una distancia entre ejes de 2,60 mm se debe traducirse en mayor amplitud interior -gana 5 cm de batalla-, especialmente en las plazas traseras.

Frente a los 351 litros del maletero del Polo con motores térmicos, el ID. Polo eléctrico dispondrá de un espacio de 435, 1.243 si se abaten los respaldos traseros.

El desarrollo del ID. Polo es fruto de la colaboración dentro del Brand Group Core del Grupo Volkswagen, con Seat y Cupra liderando el proyecto. El diseño se ha realizado en el centro de Volkswagen en Wolfsburg, mientras que la producción tendrá lugar en la planta de Martorell, en España.