Volkswagen lanza Approved, su nuevo programa de VO con garantías oficiales

Volkswagen ha presentado en España Approved, su nuevo programa oficial de vehículos de ocasión, con el que refuerza su presencia en el canal digital y apuesta por su red oficial de concesionarios como punto de referencia para quienes buscan un coche usado con todas las garantías de la marca.

Esta iniciativa nace para satisfacer una creciente demanda de vehículos de segunda mano que ofrezcan seguridad, trazabilidad y respaldo profesional. En España, por cada turismo nuevo se venden 2,1 usados, y el mercado de vehículos de ocasión cerró 2024 con un crecimiento superior al 8,5 por ciento, según datos aportados por Ganvam.

Los vehículos comercializados a través de este programa han sido adquiridos exclusivamente a través de la red de concesionarios de la marca.

“El vehículo seminuevo continúa siendo una magnífica opción para muchos clientes y es, además, una excelente herramienta para rejuvenecer nuestro parque automovilístico que, con una edad media de más de 14 años, supone un grave problema en términos de seguridad vial y medioambiente”, explica Enrique Pifarré, director general de Volkswagen en España.

Oferta digital y experiencia presencial

Volkswagen Approved tiene un doble objetivo: dar visibilidad a la oferta de turismos y vehículos comerciales usados de la red oficial y mejorar la experiencia de cliente, combinando herramientas digitales con atención en los concesionarios. Para ello, Volkswagen ha habilitado un buscador online en su página web, que permite consultar la disponibilidad de modelos y contactar directamente con los concesionarios a través de WhatsApp, teléfono o formulario.

“Queremos ofrecer a los clientes una vía segura y fiable para acceder a un Volkswagen de ocasión, con todas las garantías de nuestra red de concesionarios. La clave está en combinar lo mejor del entorno digital con la experiencia de nuestros profesionales”, añade Pifarré.

Vehículos certificados y red profesional

La red oficial de Volkswagen en España -formada por 131 instalaciones- será el eje del programa. Los vehículos proceden directamente de estos concesionarios, sin intermediarios, y que garantizan un exhaustivo control del estado del automóvil. Este modelo apuesta por una experiencia de compra más clara, personalizada y fiable.

Las garantías y servicios que ofrece este programa permiten a sus clientes ampliar el interés por este tipo de VO.

Además de la garantía oficial de hasta 24 meses, Volkswagen Approved ofrece kilometraje certificado, una revisión técnica de 126 puntos, certificación del estado de la batería en los modelos eléctricos, la posibilidad de prueba antes de la compra, y opciones de financiación y recompra mediante el programa My Way. El cliente también podrá entregar su vehículo como parte del pago y optar por el cambio o devolución si no queda satisfecho en los primeros 1.000 kilómetros o 15 días.