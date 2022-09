Aleix Espargaró: "Es un paso atrás, podía haber ganado tranquilamente"

Mal fin de semana para Aleix Espargaró en el Gran Premio de Japón. El español de Aprilia, que salía desde la sexta posición, tuvo problemas en la vuelta de calentamiento y se vio obligado a cambiar de moto y salir desde el pit-lane. Un desastre de carrera cuando partía con ventaja con respecto a Fabio Quartararo y en disposición de restarle puntos en la lucha por el Mundial de MotoGP. "Sin estos problemas, podía haber ganado tranquilamente".

Así explicaba Espargaró los problemas con la Aprilia, culpando al equipo: "Para la vuelta de calentamiento se han dejado el mapa de ECO Lap, que se pone para no gastar gasolina, y cuando he salido he visto que la moto no iba. He probado todo. He tocado todos los botones. La he apagado y encendido, he hecho de todo, pero es un mapa que cargan ellos -técnicos electrónicos-, y luego con la segunda moto, que no había cogido en todo el fin de semana, llevaba unos neumáticos que no eran los de carrera". Desastroso.

El piloto de Aprilia dijo no estar enfadado."Enseguida ha venido el electrónico a pedirme disculpas y a decirme que era su culpa. Le he dado un abrazo pues son cosas que pasan, pero hemos dado un paso atrás para el campeonato y ahora estoy sin fuerzas, cuesta mucho pues por mucho que lo hayan querido vender durante el año, la Aprilia no es la Ducati ni la Yamaha ni la Honda. Ni yo no soy Marc Márquez. Estar donde estoy me ha costado mucho, mucho, mucho, mucho y un error así me jode".

De cara al campeonato, dijo que "hay que intentar ganar una carrera. Es la única opción que me queda pues Fabio me lleva una carrera de ventaja y quedan cuatro. Tengo que ganar, en Tailandia o en Australia y Malasia. Si no gano o hago todo podios es imposible". Hay que recordar que el catalán sólo lleva una victoria en la máxima categoría.