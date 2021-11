Bagnaia y Ducati ya meten miedo para 2022

‘Profesor’ Pedrosa imparte una clase al novato Raúl Fernández

Uno de los pilotos que más kilómetros ha hecho estos días en Jerez ha sido Dani Pedrosa, que ha participado en la sesión final de pruebas del viernes con los prototipos del Mundial 2022. El tricampeón mundial y Leyenda de MotoGP, realizó martes y miércoles dos jornadas previas de ensayos a los test oficiales, dedicándose el jueves a supervisar a los 'novatos' de KTM en MotoGP, Gardner y Fernández, campeón y subcampeón de Moto2 que han dado el salto de categoría. La sabiduría reconocida de Dani fue ensalzada por Raúl Fernández al declarar que "lo que más me ha costado es entender cómo llega la potencia a la moto, es difícil de entender cuando vienes de Moto3 y Moto2, porque allí no tienes nada de ayudas, y esto es lo que me está costando y lo que quiero trabajar próximamente. En MotoGP, con tantas ayudas si tú dejas la moto muy inclinada no tienes potencia, si la levantas muy rápido tampoco, tienes que entender cuándo levantar la moto, que para esto tenemos a un profesor inmejorable que se llama Dani Pedrosa. Su papel aquí es fundamental, he estado aquí mucho tiempo con él, me ha ayudado muchísimo. Para esto es el mejor profesor. Somos afortunados en KTM de tenerle".