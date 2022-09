Bagnaia, sincero: "La he cagado"

El italiano Francesco Bagnaia ha reconocido su error tras caerse en la última vuelta del Gran Premio de Japón disputado en el circuito de Motegi cuando intentaba rebasar a Fabio Quartararo, su máximo rival y líder del Mundial de MotoGP. Al piloto del equipo oficial Ducati no le dolían prendas al reconocer que "la he cagado, he cometido un gran error". Bagnaia sigue segundo en la pelea por el Mundial, aunque ahora está a 18 puntos del campeón de Yamaha cuando restan cuatro carreras.

"Hemos tenido suerte de que Quartararo no ha hecho la diferencia y que no ha adelantado mucho, como yo, y de que Aleix ha tenido un problema. Pero no puede pasar esto pues era un día para no cometer errores, no perder puntos e intentar ganar algunos, pero en la última vuelta lo he intentado porque sabía que sólo podía pasar en las frenadas, porque en aceleración las otras motos tenían más tracción que yo", apuntaba Bagnaia.

Así que "lo he intentado y he cometido un error muy grave, he pedido perdón a todo el equipo, porque ellos han hecho un gran trabajo y yo no lo he terminado, eso es lo que más me molesta", insistió un Bagnaia cuya Ducati no funcionó como en anteriores carreras: "Tenemos que mirar qué ha pasado, sobre todo porque yo no podía adelantar, que normalmente no es un problema para nosotros".

De su pelea con Bastianini reconoció que "él iba más rápido en el momento en el que me ha adelantado y yo habría hecho lo mismo. Se ha puesto delante y ha recuperado tiempo con Quartararo, pero después yo he llegado más fuerte y le he adelantado, como es normal y como he dicho antes de estas carreras, que como no tenemos órdenes de equipo, sólo tenemos que pensar en respetarnos y es correcto hacerlo así".