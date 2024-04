Décum, este viernes en la Plaza de la Asunción en los conciertos del Gran Premio

Décum, la banda integrada por David Ramírez, Leo Galán, Jaime Pandelet y María Rodríguez, se incorpora a la programación de conciertos gratuitos en el centro este fin de semana con motivo del Gran Premio de España de motociclismo del Mundial de MotoGP. El grupo jerezano actuará este viernes 26 de abril en la Plaza de la Asunción a partir de las 20:00 horas.

Décum es una banda de rock jerezana que nació en Jerez en 2017 formada por tres amigos, cuatro en la actualidad, unidos por su pasión por la música y que ha cuajado en un estilo que permite, en cada directo, mantener la atención de un público entregado de principio a fin, como sucedió el pasado fin de semana en el Trebufestival.

Con una identidad ya claramente definida, el grupo acaba de sacar su tercer disco, No es el tiempo, después de adelantar Ataquisia, el primer single y quizá uno de los temas más potentes desde los inicios de la banda. Le siguió el single Salvajes, interpretada por María Rodríguez e inspirada en la película de culto 'The Warriors' de Walter Hill, a la que han puesto su particular banda sonora; y Dolor, una singular historia de contrastes físicos de la vida cotidiana, con la que muchos podrán sentirse identificados, compuesta e interpretada por Leo Galán.