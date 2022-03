Entrada gratuita y paddock abierto a los aficionados para el inicio del Nacional de Superbike en Jerez

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto acoge este fin de semana la primera prueba puntuable del Campeonato de España de Superbike (ESBK), certamen que cuenta con la organización de la Real Federación Española de Motociclismo (RFME). El trazado jerezano alza el telón de un campeonato que se cerrará el próximo mes de octubre también con la pista andaluza como colofón.

Las categorías para esta nueva temporada vuelven a ser las ya conocidas de Moto4, Pre-Moto3-Promo3, SBK Junior, Supersport NG y Superbike, a las que se unirá en esta cita la clase Handy ESBK para personas con movilidad reducida. Todas las categorías, salvo la última, ya tuvieron ocasión de rodar conjuntamente en unos test oficiales previos que se llevaron a cabo en las instalaciones locales el pasado fin de semana.

En total, 165 pilotos figuran inscritos para esta primera prueba de la temporada en Jerez, siendo 29 los que tomarán parte en la clase reina de Superbike; 34 en Supersport NG; 33 en Superbike Junior; mientras en Pre Moto3-Promo3 serán 36 pilotos y 26 la inscripción en Moto4.

En cuanto a los horarios, cada categoría celebrará el sábado durante la mañana una tanda oficial de entrenamientos cronometrados con la que se configurarán las parrillas de salida para las dos mangas de carrera por clase que tendrán lugar durante el fin de semana. La primera de ellas, el mismo sábado tras los entrenamientos oficiales que arrancará a las 13 horas y una segunda para todas las categorías en liza el domingo a partir de las 11 de la mañana.

Espadas en todo lo alto

Esta primera cita de la temporada volverá a deparar a buen seguro carreras donde la emoción y el espectáculo brillarán a gran altura. Y es que en la clase reina de este nacional hay un excelente nivel, no en vano, entre los inscritos figuran pilotos como el ex mundialista en MotoGP y WorldSBK y ex campeón mundial de Moto2 Tito Rabat. También regresa a la competición nacional el chileno Maximiliam Scheib, campeón del ESBK en 2019 y curtido las últimas temporadas en mil batallas en el WorldSBK. Otros nombres ilustres son los de Eric Granado, uno de los pilotos punteros de la Copa del Mundo de MotoE, o el sudafricano Steven Odendaal, ex mundialista de Moto2 y campeón del Moto2 European Championship en 2016. Junto a ellos, Román Ramos, campeón en 2020; el andaluz Alejandro Medina, Borja Gómez, Oscar Gutiérrez...

El público podrá acceder gratuitamente al circuito (Tribuna X-1) y también al paddock, que vuelve a abrirse para los aficionados después de dos años cerrado por el COVID-19, lo que a buen seguro será un aliciente extra para aquellos que vengan al trazado jerezano a disfrutar de las carreras en directo respirando el ambiente propio de la competición.