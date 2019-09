El FIM CEV Repsol entra en su fase decisiva en el Circuito de Jerez

El FIM CEV Repsol entra en el tramo decisivo de la temporada y lo hace en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto con la clasificación del Mundial júnior de Moto3 muy apretada; mientras que en Moto2 y en la European Talent Cup, sus respectivos líderes pueden dejar el título encarrilado. Este sábado se celebran los entrenamientos clasificatorios de las distintas categorías y para la jornada del domingo quedan las cinco carreras previstas: dos de Moto3, dos del European Talent Cup y una en Moto2.

En el Mundial de Moto3 júnior, Jeremy Alcoba (Laglisse Academy) es el líder de la clasificación general con 18 puntos de ventaja sobre Barry Baltus (Sama Qatar Ángel Nieto Team), mientras que Xavier Artigas (Leopard Impala Junior Team) es tercero con 94 puntos. Artigas aterriza en Jerez con la moral a tope después de conseguir su primera victoria en Moto3 en la última cita del FIM CEV Repsol disputada en Motorland Aragón, donde Alcoba fue segundo y Davide Pizzoli (Leopard Impala Junior Team) cerró el podio.Por su parte, Edgar Pons (Baiko Racing Team) ocupa una posición de privilegio en el Moto2 European Championship. El piloto sólo se ha quedado fuera del podio en una de las siete carreras disputadas hasta ahora y fue en la primera de Motorland, aunque en la segunda se resarció con una victoria. Con esta regularidad no debe de extrañar que lidere la categoría con 45 puntos de ventaja sobre Niki Rikhard Tuuli (Team Stylo Bike). Héctor Garzó (CNS Motorsport), tercero de la general a sólo tres puntos de Tuuli, querrá repetir, o mejorar, su actuaciónde Aragón, donde ganó la primera carrera y fue segundo en la segunda.Quien sí ya dispondrá de bola de partido matemática en Jerez será Izán Guevara (Cuna de Campeones). El líder de la ETC atesora ya 58 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado Fermín Aldeguer (Bester Capital Dubai). Pero es que Guevara llega al Circuito de Jerez-Ángel Nieto después de ganar las cinco últimas carreras de una categoría tan igualada como la ETC.

Los aficionados podrán acceder al Circuito de forma gratuita y los que acudan en moto pueden estacionar en el interior del circuito. El domingo está previsto además un paseo por los boxes a las 10:15. Los interesados en realizarlo tendrán que recoger un pase que da acceso al ‘Pit-Walk’ que estará disponible en el acceso principal del circuito desde las 9 horas del domingo, con un máximo de dos pases por persona.