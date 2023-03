Finalizan en Jerez unos entrenamientos de MotoE pasados por agua

No han tenido suerte los pilotos del Campeonato del Mundo de MotoE durante los tres días de entrenamientos oficiales que han desarrollado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Las condiciones climatológicas no han acompañado en esta ocasión, tres jornadas con lluvia que han permitido trabajar a los equipos en las configuraciones de la nueva Ducati MotoE V21L en condiciones de pista húmeda, pero no así en el programa de trabajo en seco.

La inestabilidad atmosférica ha vuelto ser la gran protagonista este miércoles en la última jornada del test, que ha contado con otras cuatro tandas con Randy Krummenacher con el mejor tiempo global del día con un crono de 1:47675, seis décimas peor que el que marcó Eric Granado el martes y que significó el récord con una MotoE en Jerez.

Una fina lluvia hizo acto de presencia nada más comenzar la jornada, justo cuando el semáforo se ponía en verde para la primera tanda del día. Esto hizo que fueran sólo cuatro los pilotos los que salieron a la pista a comprobar las condiciones del asfalto, regresando a boxes tras completar el giro, sin volver a salir.

Tiempos

En la segunda tanda, disputada con unas condiciones algo mejores que la primera, sí salieron todos los pilotos mundialistas, siendo el italiano del equipo Pons Racing 40 Mattia Casadei quien lograba el mejor tiempo con 1:54.586, con el español Miquel Pons segundo (1:54.889), mientras que el tercer mejor crono se lo adjudicaba el también español Jordi Torres (1:54.922).

En la tercera tanda de la jornada, Nicolás Spinelli bajó considerablemente los tiempos con la pista en mejores condiciones, marcando un 1:48.150 que posteriormente batía Randy Krummenacher (1:47.675), seguido de Eric Granado y Nicolas Spinelli.

En la combinada de los tres días, el brasileño Eric Granado ha sido el más rápido del test oficial con el tiempo marcado el martes de 1:47.053.