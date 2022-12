Horeca considera "algo incongruente" apostar por un circuito en Carmona

El visto bueno de la Junta de Andalucía a la construcción de un nuevo circuito de velocidad en Carmona (Sevilla) no ha sentado demasiado bien en el sector empresarial de Cádiz y así lo ha expresado Antonio de María Ceballos, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de la Provincia de Cádiz (Horeca), que considera "incongruente" apostar por otro circuito de velocidad "a cien kilómetros" del ubicado en Jerez "si la actividad va a ser la misma".

El presidente de Horeca ha declarado que no le parece "lógico" que estén "tan cerca" dos instalaciones "dedicadas a hacer lo mismo" porque "al final, sólo hay para que coma una y se corre el peligro de que no coma ninguna de las dos".

De María se refirió así a la posibilidad de que el circuito sevillano quisiera ser sede del Mundial de MotoGP, competición de la que el Circuito de Jerez-Ángel Nieto acoge ininterrumpidamente una prueba desde 1987. Dorna, empresa organizadora del Mundial, advirtió el año pasado que a partir de 2023 deberán turnarse los cuatro circuitos españoles que acogen una prueba mundialista de MotoGP, Jerez, Barcelona, Valencia y Aragón. El Circuito de Jerez tiene firmado contrato en vigor para acoger el Mundial hasta 2026, con la salvedad de que uno de los próximos cuatro años deberá descansar, tras la advertencia de los organizadores.

De María aclaró que la implantación de una nueva instalación deportiva es "bienvenida", pero incidió en que sea "complementaria", con un uso "distinto", como pudiera ser la especialización en competiciones de vehículos eléctricos, sugirió.

El GP de España de MotoGP congregó el pasado mayo en el Circuito de Jerez más de 150.000 espectadores entre sus tres días de celebración. La ocupación hotelera en Jerez y sus localidades cercanas fue del cien por cien el sábado previo a las carreras y en términos económicos se generaron 25 millones de euros, según las cifras ofrecidas por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.