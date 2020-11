El Circuito de Jerez acogerá el 2 de mayo de 2021 el Gran Premio de España de Motociclismo según el calendario provisional que han avanzado la FIM y Dorna este viernes de cara a la próxima temporada.

Según esta primera lista, la ausencia de la carrera de la República Checa, pendiente de confirmar, y la presencia de tres circuitos reserva que podría incorporarse al calendario en función del avance de la pandemia por coronavirus en el mundo.

El calendario provisional comenzaría, como siempre, en Qatar el 28 de marzo, y finalizaría, como casi siempre, en la Comunidad Valenciana, en el Ricardo Tormo de Cheste el 14 de noviembre.

Las tres carreras reservas serían en el circuito portugués de Portimao, que este año llega por primera vez al calendario del campeonato del mundo de MotoGP para cerrar esta temporada tan atípica, y las nuevas incorporaciones de Indonesia, con su nuevo trazado de Mandalika, y Rusia, con un circuito en Igora.

Get your first look at the provisional 2021 #MotoGP calendar! 📅Full details here! 👇#MotoGP2021 | 📰https://t.co/AP5IaXWFfk