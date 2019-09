Jerez dejará de ser sede fija del Mundial de MotoGP a partir de 2022

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, ha anunciado en Misano el fin de los cuatro grandes premios de motociclismo que se celebran en España (Jerez, Motorland Aragón, Cheste y Montmeló) para el año 2022, según recoge el diario deportivo AS, confirmando lo que ya apuntaba Diario de Jerez el pasado mayo.

A partir de 2022, el Campeonato del Mundo de MotoGP pasará a tener 22 pruebas -sólo dos en la península- y la solución que va a proponer Dorna a los circuitos españoles, cuyos contratos vencen en 2021, es rotar. "Tenemos que ver primero si las cuatro carreras españolas quieren seguir o no y yo no voy a poder ofrecer cinco carreras al año en la península, porque incluyo a Portugal, que también lo ha pedido, y la mejor idea que se nos ha ocurrido es rotar entre ellas. Con Portugal ya está hablado y saben que, si las cuatro españolas quieren seguir, entrará en rotación con ellas. Ahora hay que ir presentando esta propuesta a las carreras españolas, porque habrá 22 carreras a partir de 2022 con dos en la península y con rotación”, ha declarado Ezpeleta en AS.

A Ezpeleta se le ha preguntado si Jerez, por todo lo que significa, podría eludir esa rotación y la respuesta ha sido tajante: "No puede ser Jerez una fija, aunque aún no sé lo que pasará. No me parece justo, además. Jerez es muy importante, pero también las otras”.

En cuanto a qué circuitos entrarán primero en la rotación, Carmelo Ezpeleta explica que es aún pronto para saberlo: "El sistema de rotación está por ver. Primero hay que explicar cuál es la situación y supongo que a partir de ahora empezarán a llamar. A los de Aragón se lo explicaré la semana que viene, porque vamos allí. Si a algún circuito no le interesa este sistema, pues nos lo pondrá más fácil".