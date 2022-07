Jonathan Rea reafirma su 'matrimonio' con Kawasaki

Kawasaki y Jonathan Rea siguen juntos. El equipo japonés ha anunciado que el seis veces campeón de WorldSBK ha firmado una extensión de su contrato por dos años más para seguir dentro del Kawasaki Racing Team, continuando así una exitosa relación que comenzó en 2015.

Después de conseguir más de 100 victorias en el Mundial de Superbike con Kawasaki, Rea quiere más y tras ser destronado por Toprak Razgatlioglu y Yamaha en 2021, lucha por el campeonato con Álvaro Bautista (Ducati), líder del certamen.

Kawasaki ha subrayado también su compromiso de permanecer en el WorldSBK, ya que considera que es el escenario perfecto en el que demostrar las fortalezas técnicas de la Ninja ZX-10RR como centro del proyecto, por lo que se desvanece una posible vuelta a MotoGP.

El piloto norirlandés se ha mostrado "emocionado de renovar mi contrato con Kawasaki para seguir otros dos años más. Ha sido una asociación increíble, hemos disfrutado de tantos éxitos juntos que es casi una progresión natural. No ha sido necesario negociar mucho para continuar juntos por ambas partes".

Seis veces campeón, Rea explica que "han sido unas temporadas increíbles, más competitivas que nunca. Me he dado cuenta de lo motivado que estoy para continuar y seguir luchando por ganar. Kawasaki me dio la oportunidad en 2015 de hacer mi sueño realidad cuando gané el campeonato de WorldSBK en el primer año juntos. Como asociación somos muy sólidos, y estoy deseando seguir creando recuerdos y representando a una marca increíble".