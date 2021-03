Marc Márquez se sube a una moto de calle en Montmeló

El español Marc Márquez (Repsol Honda) acelera su proceso de recuperación tras recibir el visto bueno del equipo médico que le operó en la Clínica Ruber Internacional de Madrid que dirigen Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, y se ha subido este martes en el Circuito de Montmeló a una Honda RC 213V-S de calle, el modelo más parecido a una auténtica MotoGP, con una potencia de 215 CV a 10.500 rpm y que pesa 160 kilos.

Este test privado estaba previsto para este lunes en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, escenario en el que se sufrió la caída que le tiene aún apartado de la competición desde el pasado 19 de julio de 2019, pero finalmente optaron llevarlo a cabo en Barcelona, al lado de su casa, para evitar desplazamientos más largos y cualquier riesgo innecesario.

Día de Test en Montmeló con la RC213V-S! ✊🏼Test day in Montmelo with the RC213V-S!#stepbystep pic.twitter.com/saTofU3PN2