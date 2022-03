Jorge Martín ‘pole’ y Marc Márquez tercero lo ven muy claro en Qatar

Aunque el Mundial de MotoGP no tendrá como sede a Jerez hasta el día 1 de mayo, la expectación irá creciendo sin medida a la vista del formidable protagonismo español en el primer Gran Premio que este domingo disputa en Qatar. El piloto madrileño Jorge Martín partirá con la 'pole' (quinta de su carrera) en el Circuito de Lusail, mientras que Marc Márquez lo hará en el tercer puesto y, lo más importante de todo, es que el octacampeón lo ve por fin muy claro, pues tras sus problemas de visión, no ha tardado en brillar como en él era habitual. Marc está de vuelta y la Honda, de momento, no le depara caídas.

La temporada 2022 de MotoGP ha echado a rodar de forma inmejorable para Jorge Martín (Pramac Racing). En su segundo curso en la categoría reina, el 89 dio un golpe sobre la mesa para espolear a Ducati en Lusail al firmar la primera 'pole position' del curso, su quinta en 15 carreras. Un registro sencillamente espectacular, que confirma su capacidad para dejar huella a una vuelta. Un factor que comparte con Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP), uno de sus grandes rivales por un asiento de fábrica en Ducati, que firmó el segundo mejor crono, con Marc Márquez (Repsol Honda Team) completando la primera fila para acreditar que está dispuesto a todo en Qatar.

La nueva hornada de Ducati

Martín y Bastianini, dos esperanzas de presente y futuro en Borgo Panigale, tiraron del carro de Ducati, aunque Jack Miller (Ducati Lenovo Team) tampoco se quedó atrás al ser 4º, mientras que su compañero, el actual subcampeón mundial, Francesco Bagnaia, tuvo que conformarse con ser 9º. 'Martinator', eso sí, señaló la necesidad de encontrar un 'setup' idóneo, especialmente en la elección de los neumáticos, para poder batallar por el triunfo en la carrera del domingo en Lusail.

La confirmación de Márquez

Después de algunas dudas en la primera jornada, Ducati confirmó que cuenta con un amplio arsenal para luchar por todo en el desierto. Unas expectativas compartidas con un Marc Márquez que se las ingenió, de nuevo, para partir desde posiciones de privilegio. Su última salida desde primera fila fue en el último GP celebrado en Austin, cuando también partió 3º para acabar ganando la carrera. ¿Podrá repetirlo? Tras seguir la estela de pilotos como Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) y el propio Bagnaia, Marc fue capaz de registrar un competitivo registro que le permite aspirar a todo el domingo.

Gran momento de los Espargaró

Junto al mayor de los Márquez completarán la segunda fila los hermanos Espargaró: Aleix (Aprilia Racing) y Pol (Repsol Honda Team). El '41' confirma su momento dulce con la renovada RS-GP de Aprilia, mientras que 'Polyccio' se reivindica a la espera de cosechar un gran resultado con la potente nueva RC213V de Honda.

Una buena muestra de su ritmo es que el propio Martín siguió su rueda para sellar el mejor tiempo. Tras ellos fue 7º Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), que pasó el corte previo de la Q1 junto al actual campeón, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™?). Junto al sudafricano completarán la tercera fila Mir y Bagnaia, otros dos de los grandes favoritos de la parrilla.

Las dudas del campeón

El que no logró enterrar las dudas de la primera jornada fue el vigente rey de la clase reina. Tras gozar de cierta fortuna en la Q1 al aprovecharse de una gran vuelta cancelada a su compatriota Johann Zarco (Pramac Racing), que le dio el pasaporte a la Q2. El Diablo saltó a rodar con neumático medio trasero, antes de pasar al blando que ya debió usar en la Q1. En sus intentos, de nuevo, no logró ser realmente rápido a una vuelta y debió conformarse con ser 11º, partiendo desde cuarta fila flanqueado por Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) y su propio compañero, Franco Morbidelli. Los deberes, por tanto, se acumulan para Yamaha tras evidenciarse su déficit de velocidad punta en la larga recta de Lusail.

Bezzecchi se reivindica

Después de quedarse con la miel en los labios en la Q1, Zarco deberá partir 13º, seguido por la segunda mejor KTM, pilotada por Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing), y un Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) que dejó huella como rookie. El italiano fue capaz de superar a otros pilotos más contrastados como Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) o Alex Márquez (LCR Honda Castrol), que completaron la sexta fila junto al compatriota y compañero de ‘Bez’, Luca Marini.

Deberes para Viñales

A diferencia de Aleix Espargaró, Maverick Viñales deberá partir desde posiciones más retrasadas, concretamente 19º, justo por delante de otro ilustre de la parrilla como Andrea Dovizioso (WithU Yamaha RNF MotoGP Team), con el rookie Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP™?) formando junto a ellos.

Finalmente, la última fila de la parrilla estará formada íntegramente por pilotos debutantes, con la dupla del Tech3, formada por Remy Gardner y Raúl Fernández, y un Darryn Binder (WithU Yamaha RNF MotoGP Team) que se fue al suelo en la Q1. La primera parrilla del año ya está definida de cara a una primera carrera que promete emociones fuertes a partir de las 16:00 horas.

El Top 10 de MotoGP

1.- Jorge Martín - (Pramac Racing) - 1:53.011

2.- Enea Bastianini - (Gresini Racing MotoGP™?) - +0.147

3.- Marc Márquez - (Repsol Honda Team) - +0.272

4.- Jack Miller - (Ducati Lenovo Team) - +0.287

5.- Aleix Espargaró - (Aprilia Racing) - +0.308

6.- Pol Espargaró - (Repsol Honda Team) - +0.335

7.- Brad Binder - (Red Bull KTM Factory Racing) - +0.339

8.- Joan Mir - (Team Suzuki Ecstar) - +0.396

9.- Francesco Bagnaia - (Ducati Lenovo Team) - +0.400

10.- Alex Rins - (Team Suzuki Ecstar) - +0.470