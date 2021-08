Minuto de silencio en memoria del piloto de Huelva Hugo Millán

El paddock del FIM CEV Repsol, que celebra la sexta prueba del certamen este fin de semana en el Circuito de Jerez, ha guardado un respetuoso minuto de silencio en memoria del piloto onubense Hugo Millán, fallecido hace unas semanas en el trazado de Motorland Aragón tras sufrir un accidente durante la carrera de la European Talent Cup.

The FIM CEV Repsol paddock gathers for a minute’s silence in memory of Hugo Millan ahead of racing at Jerez.Forever in our hearts ❤️https://t.co/F8kLedxgRZ pic.twitter.com/g3QOMzF9bM