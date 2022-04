Un grupo de 80 personas demanda a Tictactickets y a Cirjesa por no recuperar el importe de las entradas del GP de 2020

Salva Montes Pérez es uno de los muchos aficionados al motociclismo que sigue sin recuperar, dos años después, el importe de las entradas del Gran Premio de España de MotoGP de 2020 que se tenía que haber disputado el 3 de mayo de aquel año y que finalmente se celebró en julio y a puerta cerrada a causa de la pandemia.

Este aficionado adquirió sus entradas a través de la web Tictactickets.es, una agencia intermediaria, y cuando trató de recuperar el dinero recibió largas. "Nos decían que el Circuito todavía no les había devuelto el dinero de las entradas y si nos poníamos en contacto con el Circuito, allí nos decían que ellos no podían hacer nada porque era cosa de tictactickets", cuenta otro afectado. "Llevo 9 meses esperando la devolución del GP de Jerez y solo dan largas, ya ni contestan a los correos. Jamás volveré a comprar nada en este medio, menuda falta de respeto y de sinvergüenzas, robando nuestro dinero", contaba Juanma el 14 de marzo de 2021 en la web https://es.trustpilot.com/review/www.tictactickets.es, donde hay opiniones bastante más fuertes.

En efecto, tiempo después, la agencia dejó de responder a los correos de los afectados, que se unieron en un grupo a través de telegram y poco a poco fue fraguando la idea de interponer una demanda conjunta, que finalmente se presentó el pasado 22 de abril en un juzgado de la ciudad por una reclamación de cantidades que asciende a los 26.645 euros.

Isabel Gómez, letrada que ejerce en Marbella, es quien ha presentado esta demanda conjunta que aglutina a unas 80 personas (para un total de 249 entradas) de todos los puntos del país y que ha hecho extensiva contra Cirjesa, "dado que no conozco la relación interna entre ellos. Se envió un burofax tanto a Tictactickets como al Circuito y no ha habido respuesta, aunque me consta que Cirjesa ha denunciado por lo penal a esta web".

Quien sí respondió fue Dorna a requerimiento de la abogada, explicando el organizador del Mundial de MotoGP que no gestiona de ninguna manera las entradas de los circuitos.

Tictactickets está vendiendo entradas para el Gran Premio de España del próximo fin de semana en un dominio muy similar (circuitodejerez.es) al oficial del trazado jerezano (circuitodejerez.com) y que puede inducir a error al comprador, que puede creer que está adquiriendo la entrada en el canal oficial. También hay personas que canjearon sus entradas de 2020, que a pocos días del GP no han recibido las de 2022 y que esta web "está vendiendo" a terceros, según explica un afectado.

La versión del Ayuntamiento

Este Diario se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Jerez para que ofrezca su versión de este asunto. Laura Álvarez, vicepresidenta de Cirjesa, explica que de las 34.000 entradas vendidas en venta anticipada "nosotros devolvimos el dinero de las entradas a todos, excepto a los que optaron por el canje". En este sentido, asegura que "el Circuito devolvió todo el dinero a esa empresa, que es la que tiene que proceder a la devolución" del importe a los afectados.

Además, Álvarez confirma que el Ayuntamiento de Jerez ha denunciado en vía penal a Tictactickets por "usurpación de la imagen del Circuito" al estar usando una web muy parecida a la oficial, lo que entiende como "un fraude" que conlleva "a confusión" a personas que pueden creer que están comprando sus entradas "en la web oficial".

Preguntada por la posibilidad de que esta web esté vendiendo entradas que en realidad corresponden a personas que optaron por el canje invitó a que "si hay alguien que tenga alguna prueba, que se ponga en contacto" con el Ayuntamiento porque "yo misma me presento a denunciarlo porque eso sería ya gravísimo".