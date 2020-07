Si decide correr mañana el Gran Premio de Andalucía, Marc Márquez saldrá el último en la parrilla de salida de MotoGP tras no completar ni una vuelta en la Q1 de este sábado. El campeón del mundo, que había acabado la cuarta sesión libre en el puesto 16 con un crono de 1:38.513, salió a la pista pero regresó al box sin dar ni una vuelta y su equipo anunció poco después que no volvería a salir a la pista.

Desde Tailandia 2018 no encaraba Marc Márquez una Q1. Con dos plazas para pelear luego por la pole, la competencia era brutal: Andrea Dovizioso, Morbidelli, Aleix Espargaró -que había sufrido dos caídas en los terceros libres-, Zarco... Pero el campeón salió y no completó ni una vuelta, volviendo al box y metiéndose en el camión, abriendo más dudas todavía sobre su estado físico. El doctor Charte, jefe médico de MotoGP, había precisado que "lo que le molesta no es la herida, es el hematoma".

Mientras, Oliveira (37.355) y Morbidelli (37.731) se colocaban en cabeza -acabaron logrando la clasificación para la Q2- y todos volvían al box. Aleix era el primero en volver a pista, con poco más de seis minutos por delante, y poco a poco salían los demás salvo Marc Márquez, que seguía reunido con Alberto Puig, director deportivo del Honda Repsol, y su personal de confianza. Poco después Honda Repsol anunció que Marc no volvería a la pista, por lo que si corre mañana partirá el último en la parrilla de salida. Y encima Álex Márquez se fue al suelo, no pudo marcar vuelta rápida y acabó con el peor tiempo de la Q1.