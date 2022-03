Bastianini: "Es fantástico ganar, la victoria es para Fausto Gresini"

El italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21), vencedor del Gran Premio de Qatar de MotoGP ha reconocido que la victoria "no era lo esperado en el equipo", pero que ha sido "fantástico para todo el equipo".

"No ha sido fácil la victoria", insistió Enea Bastianini, quien narró que han hecho "un gran trabajo desde los test, con un gran clima en el equipo y si bien la victoria no era lo esperado, quizás pensamos más en un podio, al ver la posibilidad he tirado y he logrado atrapar a Pol. Ha sido fantástico y hay que seguir así pues sabemos que podemos hacer un gran campeonato", dijo el vencedor italiano.

Bastianini tuvo palabras de recuerdo para el propietario del equipo, su compatriota Fausto Gresini, quien falleció en febrero de 2021 como consecuencia de la Covid'19 al señalar que no sabía que decir, pero que "Fausto nos ha empujado desde el cielo, es fantástico para todo el equipo. Hemos llorado todos".