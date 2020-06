De esta forma, el espectacular Autodromo Internazionale del Mugello se queda sin motociclismo por primera vez en 30 años. El circuito acogió su primer evento de MotoGP en 1976 y se convirtió en una cita permanente del calendario a partir de 1991, por lo que 2020 supondrá la primera vez en casi 30 años que la pista toscana no acogerá un Gran Premio.

Paolo Poli, CEO del circuito de Mugello, ha lamentado este suceso: "A pesar del esfuerzo común realizado para encontrar una solución práctica, la imposibilidad de organizar un evento abierto a los espectadores, así como las dificultades que han surgido de esta situación excepcional, no nos han permitido encontrar una nueva fecha para el Gran Premio de Italia. Quiero agradecer a todos los aficionados que nos han apoyado y animado durante estos meses, e invitarles a volver a Mugello en 2021 para lo que será, como siempre, uno de los eventos más emblemáticos de la temporada".

Por su parte, Carmelo Ezpeleta se ha expresado en los siguientes términos: "Con gran pesar anunciamos la cancelación de Mugello. Lamentablemente, no pudimos encontrar una solución a los problemas logísticos y operativos derivados de la pandemia y la reformulación del nuevo calendario no nos permite visitar el circuito esta temporada. Es una gran pérdida ya que Mugello es uno de los circuitos más hermosos del mundo y al que estamos muy orgullosos de denominar el hogar del Gran Premio de Italia. En nombre de Dorna, me gustaría agradecer a los aficionados por la comprensión y la paciencia que han demostrado mientras esperamos que la situación mejore. Esperamos con impaciencia volver a Mugello la próxima temporada para otro impresionante fin de semana de carreras".