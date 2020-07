Marc Márquez no correrá mañana el Gran Premio de Andalucía en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto según ha confirmado Alberto Puig, director deportivo del equipo Honda Repsol: "No queremos tomar más riesgos, Marc no correrá mañana".

Puig explicó que "el plan de hoy era que hiciera una tanda más larga, por la mañana hemos visto que podía ir rápido, pero al salir a la Q1, ya sea por el calor o la fatiga, ha sentido más dolor" y ha vuelto al box, "hemos comprendido que era preferible no tomar más riesgos. Hemos seguido plan, que era probar hoy y luego analizar y hemos decidido que no correr era lo que más convenía".

@marcmarquez93 will not participate any further in the #AndaluciaGP — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) July 25, 2020

El director deportivo del Honda Repsol añadía que Marc "ha intentado seguir su feeling físico, pero ha visto por la tarde que no podía, era mucho riesgo. Él quería probar, lo ha hecho y hemos tomado la decisión correcta. Un campeón no puede quedarse en casa si cree que tiene una pequeña posibilidad, tiene que probarlo. Lo ha probado y hemos decidido. Ahora tiene brazo inflamado, pero quedan muchas carreras".

De esta forma, Marc Márquez pone fin a una racha de 128 carreras consecutivas.