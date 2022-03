Marcos Ramírez: "Nada ha ido como esperábamos"

Marcos Ramírez, único piloto andaluz en el Mundial de Moto2, no ha tenido un buen fin de semana en Qatar. El conileño, que esta temporada corre en el equipo MV Agusta, acabó la primera carrera del campeonato en la 17ª posición y fuera de los puntos saliendo desde la vigésima plaza sin poder entrar en la Q2, lo que le obligó a salir desde posiciones muy retrasadas.

El piloto gaditano señalaba en sus redes sociales que "nada ha ido como esperábamos. Después de adelantar hasta situarme en el Top10 en las primeras vueltas, he ido sufriendo y metiendo varias veces Neutral que ha hecho que perdiera mucho tiempo cada vez que ocurría. He luchado hasta el final pero no he podido conseguir ningún punto".

"Aún así", manifestaba, "no me voy decepcionando porque en un circuito que no había ni acabado la carrera las últimas tres veces que he venido me he visto con potencial para acabar más adelante de una P17. Así que tengo mucha motivación para la próxima carrera en Indonesia y seguro que estaremos luchando y escalando posiciones".