Marc Márquez, que sufrió este domingo durante la carrera de MotoGP disputada en el Circuito de Jerez una fractura completa del húmero del brazo derecho, podría volver a competir en el Gran Premio de la República Checa, que se disputará en Brno del 7 al 9 de agosto.

Así lo ha confirmado el doctor Xavier Mir en declaraciones a 'Catalunya Ràdio'. "Podría volver entonces, pero si se comprueba que está dañado el nervio (radial), la recuperación tardaría tres o cuatro semanas más", dijo.

De este modo, el tiempo que puede estar alejado de las pistas el campeón del Mundo oscila entre las tres y las siete u ocho semanas. Si se confirman los peores pronósticos, Márquez no reaparecería hasta el Gran Premio de San Marino del 13 de septiembre, por lo que podría perderse las cinco primeras carreras, además del GP de Andalucía y Brno, también las dos en Austria.

Márquez será intervenido este martes en Barcelona y está totalmente descartado para la siguiente prueba del Mundial, que se correrá también en Jerez este próximo fin de semana.

"En principio le operaremos el martes porque con esta fractura tenemos una duda, que espero que no sea compleja, que este traumatismo haya impactado sobre un nervio que tiene el lateral del húmero y está muy cerca", comentó.

Mir afirmó que hay que esperar unas horas para ver si el nervio está o no afectado. "Yo creo que no será así, pero bueno, todavía no tenemos una seguridad al cien por cien", argumentó.

En cuanto a la operación, Xavier Mir dijo que primero hay que fijar la articulación, para que el hueso se suelde bien, y comenzar lo antes posible la rehabilitación.

"Nuestro objetivo, en principio, sería que a ver si puede estar en condiciones para estar en Brno, pero eso tampoco lo puedo asegurar, porque esta lesión es una lesión importante", insistió.

Si el nervio radial está afectado, la fuerza del brazo se vería afectada por la función del mismo, lo que podría retrasar la recuperación entre tres semanas y un mes.