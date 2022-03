Miguel Oliveira: "La carrera ha sido difícil de gestionar emocionalmente"

Miguel Oliveira le ha dado a KTM la primera victoria de la temporada al imponerse en el circuito de Mandalika de Lombok a Fabio Quartararo y Johann Zarco, que lo han secundado en el podio. Es el segundo cajón para KTM después del de Brad Binder en Qatar.

El portugués estaba muy "feliz" por su triunfo y analizó así la carrera: "Me encontraba bien con la moto en los entrenos y con neumáticos de agua he sido bastante competitivo. Ha sido un día raro, empezar en el warm up y luego ese retraso brutal, pero hemos mantenido la concentración hacer una buena carrera que, emocionalmente, era muy difícil de gestionar. Contento por estar en el podio y sobre todo por la victoria".

Dos podios, un segundo y una victoria, es un premio que nadie esperaba en KTM después de una pretemporada complicada para el equipo austríaco. Oliveira cree que el trabajo y la dirección que ha tomado el equipo están dando sus frutos: "Apostamos por mantener más o menos misma base de moto, creíamos mucho en ella y estamos sacando resultados. Brad hizo un resultado fantástico en Qatar y aquí éramos competitivos. Se confirma que el equipo está trabajando bastante bien y hay que continuar. Es temprano para decir que estamos ahí, sólo debemos pensar en carrera a carrera".