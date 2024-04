Pecco Bagnaia: “Jerez tiene algo que te deja sin palabras”

Tercera victoria consecutiva de Francesco Bagnaia en Jerez. El piloto italiano de Ducati entra en el Olimpo de otras leyendas como Valentino Rossi, Dani Pedrosa o Álex Crivillé. No está nada mal esa lista.

Por ello, Pecco no dudó en alabar a la afición de Jerez. “La verdad es que Jerez es impresionante, la curva uno y la diez en especial, todo el circuito es especial pero esos dos puntos tienen algo que te deja atónito, sin palabras. Ya cuando estás haciendo la vuelta de formación y ves toda la afición rodeándote por encima de las copas de los árboles resulta increíble y es difícil ver algo así, porque Mugello es muy grande, tiene muchísimos lugares y es impresionante, pero aquí, si nos fijamos en la curva ocho, nueve y diez, verdaderamente es algo que motiva muchísimo y eso es fantástico. Me encanta competir en Jerez por esta razón y para mi es una de las carreras más características y las peleas aquí siempre son fantásticas”, destaca.

En cuanto a la carrera larga de este domingo, el actual campeón del mundo de MotoGP analizaba lo siguiente: “La pelea con Marc fue intensa. Uno sabe perfectamente que cuando te bates en duelo con Márquez tienes que sacar codos fuera y por eso fue una pelea muy divertida. Normalmente cuando tienes este tipo de contactos el que está en el interior pierde la dirección y se va en sentido opuesto, pero Marc levantó un poco la moto y yo mantuve la inclinación, porque si no me habría ocurrido lo que ya me sucedió ayer, pero todo fue perfecto. Luego, la segunda vez que lo volvió a intentar traté de devolvérsela enseguida para abrir un poco de hueco en las últimas vueltas”.

Objetivo no forzar

El italiano, que se ha aupado en la general de MotoGP gracias al triunfo en Jerez, comenta que “el 60 por ciento de la carrera lo decidí en la salida porque el sábado intenté el mismo adelantamiento en la curva 6, pero por fuera había un parche de agua, y hoy estaba seco. Así que estoy contento. Era importante no forzar demasiado la frenada, las sensaciones con el tren delantero no era ideales, quizás por la temperatura se movía de delante. Estoy muy contento, la carrera se ha hecho larga pero la hemos gestionado a la perfección sin generar demasiado riesgo”.

Un punto importante de la carrera fue la caída de Jorge Martín, justo cuando el líder del Mundial partía al frente. “Cuando vi que se caía Martín, yo estaba frenando muy tarde y yo veía que en la curva seis él ganaba un poco de tiempo, pero perdió la adherencia de delante y es difícil saber por qué se cayó. A veces suele suceder en esa curva, porque el asfalto ahí es un poco extraño. En cuanto Jorge se fue al suelo me sentí mejor con la moto y entonces empecé a empujar y fui mejorando los tiempos de vuelta. Nunca pensé en tirar la toalla y quedar segundo, no soy de la clase de piloto que en este tipo de momentos lo que quiera sea tirar la toalla”, finalizó.