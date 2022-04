Pedro Acosta, Santi Hernandez, Pablo Fernández y Red Bull, Premios del Motor Ciudad de Jerez 2022

Los IV Premios del Motor Ciudad de Jerez ya tienen dueños. El Ayuntamiento de Jerez ha concedido los galardones al campeón del Mundo de Moto3 en 2021 y ahora piloto de Moto2 Pedro Acosta; al ingeniero Santi Hernández, jefe técnico con Marc Márquez en el equipo Honda Repsol de MotoGP; al jefe de mantenimiento del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, Pablo Fernández; y a la firma de la bebidas energéticas Red Bull. La entrega de los cuatro premios se llevará a acabo en las vísperas del Gran Premio de España de Motociclismo del próximo 1 de mayo.

El primer galardón, que valora los méritos deportivos, culturales o empresariales relacionados con el mundo del motor durante el último año ha sido para Pedro Acosta. Premiando al murciano, la ciudad de Jerez reconoce una de las hazañas más históricas que se hayan conocido en los 73 años de historia del Mundial de Motociclismo, al igualar el récord que ostentaba desde 1990 el italiano Loris Capirossi de conseguir un título de campeón en su primera temporada en la competición. Además, nunca antes un novato español logró tal proeza con sólo de 17 años y 166 días de edad, siendo también el primero a nivel internacional en anotarse como rookie 4 podios y 3 victorias consecutivas, una de ellas en Jerez en su formidable y apoteósico 2021.

Pedro Acosta vino al mundo en la localidad murciana de Mazarrón el 25 de mayo de 2004. Su padre, del mismo nombre, es pescador de profesión y su madre, Mercedes Sánchez, dio a luz a otras dos hijas (Miriam y María) antes que a él. A los cinco años comenzó a practicar taekwondo, pero aquella fue una experiencia relámpago para olvidar. A partir de ahí, probó suerte con la bici de trial, llegando a subcampeón regional, premiándole su padre con una moto de cross que le encandiló. Tras instruirse en certámenes nacionales, como la Cuna de Campeones y alcanzar el título en el Campeonato de España de PreMoto3, Pedro Acosta tuvo su debut internacional en 2018 disputando tres carreras del Mundial Junior. En 2019 dio el salto a la Red Bull Rookies Cup, perdiéndose las dos primeras carreras por una grave caída sufrida en los entrenamientos de Jerez, con la mala experiencia de una conmoción cerebral. Aun así cerró el año con tres victorias y fue subcampeón. En 2020, pese a romperse una pierna a principios de año, Pedro Acosta arrasó con seis victorias en las seis primeras pruebas y unió ese título al tercer puesto en el Mundial Junior de Moto3, donde cosechó tres victorias.

De este modo, Pedro Acosta logró sin dilación el pasaporte para el Mundial de Motociclismo de 2021 con el afamado equipo Red Bull KTM Ajo de Moto3, donde ha llegado y besado el santo, pues ya en su primera carrera de Qatar fue segundo y se anotó también el triunfo en las tres restantes, proclamándose campeón en Portimao una carrera antes del final del Mundial. En 2022, Pedro Acosta está aprendiendo los entresijos de Moto2, donde tampoco pasará desapercibido y todos lo ven llegando muy pronto a MotoGP, donde a buen seguro seguirá ensalzando esa épica que la Ciudad de Jerez reconoce entregándole su Premio del Motor.

Premio a la Trayectoria

El segundo premio, que reconoce la trayectoria de la persona o entidad relacionada con el mundo del motor ha sido concedido al ingeniero jefe de Honda Repsol, Santi Hernández. Nacido en Santa Coloma de Gramanet el 18 de noviembre de 1975, es el ingeniero jefe de Marc Márquez en el equipo Honda Repsol, artífice de que la moto pilotada por el octacampeón de Cervera esté siempre a la altura de su genialidad. Como a su pupilo, de ‘casta le vino al galgo’, pues el padre le metió también el gusanillo en la sangre para convertirse en preparador de motocicletas de competición.

Este reconocido técnico español, meticuloso y humilde donde los haya, lleva 12 años ‘traduciendo’ las emociones e impulsos de Márquez para darle una moto ganadora. Su voz es de las más autorizadas en MotoGP y, por descontado, para la todopoderosa marca japonesa Honda, como magnifico interlocutor del superdotado ‘número 93’, que en realidad es el ‘number one’ del Mundial de Motociclismo. Premiando a Hernández se premia también a uno de esos héroes que, aún estando en la sombra, son fundamentales para alcanzar tantos éxitos continuados.

Santi Hernández lleva en el Mundial de Motociclismo desde 1996. En estos 26 años, además de Marc Márquez, ha trabajado como técnico de suspensiones con pilotos como Gibernau, Barros, Biaggi, Álex Crivillé –con el que ganó el Mundial en 1999– o Valentino Rossi con quien consiguió el título en 2003, por lo que en su profesión y en el mundo de la competición en general, esta distinción que le otorgue Jerez se vería más que merecida y justificada.

Premio contribución al prestigio del Circuito

El tercer premio, que distingue las aportaciones individuales o colectivas al mundo del motor de la ciudad y/o la contribución al prestigio del Circuito de Jerez-Ángel Nieto ha recaído en Pablo Fernández, que ve premiada la sacrificada dedicación que ha demostrado desde el origen del trazado andaluz en 1985, para que éste exhiba, carrera a carrera y año tras año, la imagen modélica y competitiva que le distingue en todo el mundo. Pese a las extensas 112 hectáreas que componen las instalaciones del circuito jerezano, Pablo Fernández y el equipo que trabaja en su departamento, con refuerzo especial en grandes premios, se afana en arduas labores que van desde los cuidados a la propia pista con sus exigentes zonas de seguridad, a la jardinería, limpieza, pintura, electricidad, logística, etcétera, todo debe estar en su sitio y listo para el cronómetro.

Pablo Fernández, nacido en 1958, ha vivido con tal empeño y pasión la tarea profesional que es reconocido por toda la familia del mundo del motor que transita por el Circuito de Jerez con sus necesidades, tanto para competiciones, entrenamientos y demás eventos. Cuando siendo empleado del Ayuntamiento fue enviado a construir los puentes metálicos para la Fórmula 1 en 1986, tuvo una actuación tan meritoria que ya hizo del Circuito su casa. En ella ha estado siempre casi de sol a sol, e incluso bajo el diluvio, o con pista inundada por el barro, para rotos o descosidos y, cómo no, para que el asfalto esté tan impecable como el ovni de la recta de meta, que no se mantiene por extraterrestres. Para ver a un campeón victorioso, alguien tuvo que construirle un podio, pues los genios no exhiben sus triunfos por si solos.

Hay muchos héroes anónimos tras estos 36 años de gloria que ha dado de si el Circuito de Jerez. Ninguno de ellos sale en televisión, ni dan vueltas de honor tras una jornada triunfal, pero son también artífices directos del éxito cosechado por el trazado andaluz en estas casi cuatro décadas ya. Los cabellos blancos de Pablo Fernández describen bien ese sacrificio abnegado que le hacen merecedor de este Premio del Motor Ciudad de Jerez.

Cuarto premio

Otorgado a la compañía de bebidas Red Bull, patrocinador del Gran Premio de España de MotoGP. El Ayuntamiento reconoce la apuesta decidida de una gran compañía por la ciudad y el Circuito, pues lleva seis años ininterrumpidos asociando su imagen con la del trazado jerezano, proyectándola en los cinco continentes a través de sus poderosas campañas de difusión y vanguardistas herramientas de comunicación.

Red Bull ha demostrado un fuerte compromiso con los deportes en todo el mundo, incluido el Campeonato del Mundo de MotoGP. La firma no solo está presente en todas las categorías al asociarse con una amplia gama de atletas y equipos, sino que también es un contribuyente significativo a la escena de las carreras de motociclismo a través de la Red Bull MotoGP Rookies Cup, uno de los programas de desarrollo de talentos más exitosos. Red Bull es patrocinador principal y coorganizador de la Copa.