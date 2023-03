Pedro Acosta enseña las garras en la primera jornada de test de Moto2 en Jerez

Los primeros test privados de pretemporada para la categoría mundialista de Moto2 han arrancado este martes en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Unos entrenamientos que, al igual que ocurriera la semana pasada con Moto3, han congregado en las instalaciones jerezanas al grueso de escuderías y pilotos que conforman esta clase intermedia del Campeonato del Mundo de MotoGP.

Con sol y buena temperatura, condiciones muy distintas a las de la semana anterior, los equipos han comenzado un primer día de trabajo con ocho horas por delante para evaluar moto, neumáticos, realizar ajustes y opciones de settings con vistas al primer Gran Premio de la temporada, que será en menos de dos semanas. De todos modos, este fin de semana, esta categoría tienen aún tres días de pruebas por delante en Portimao para completar algunos kilómetros antes de que el semáforo del Mundial se ponga verde los días 24, 25 y 26 de marzo -también en Portimao- y arranque una nueva y vibrante temporada de carreras.

29 pilotos se han dado cita en la pista, casi la categoría al completo, con la única ausencia del japonés subcampeón del mundo 2022, Ai Ogura (Idemitsu Honda), ganador precisamente del Gran Premio de España la temporada pasada y autor de la pole, que no ha viajado hasta Jerez al estar recuperándose de una lesión en su muñeca izquierda.

Primeros tiempos

De entre los presentes, han destacado los pilotos españoles del equipo Red Bull KTM Ajo Pedro Acosta y Albert Arenas por este orden, que conseguían ser primero y tercero respectivamente al final de la jornada. El piloto murciano comenzaba mandando este primer día de test y de esta forma enviaba un recado a sus rivales mostrándoles su fortaleza como favorito al título.

Acosta conseguía un mejor crono de 1.41.549 en un total de 73 vueltas completadas, mientras su compañero, Albert Arenas paraba el reloj en 1.41.902, que lo situaba en la tercera posición. Entre medias, en segunda posición, el piloto tailandés Somkiat Chantra con 1.41.819.

El cuarto mejor tiempo era para el británico Jake Dixon con 1.42.238, seguido de Arón Canet (1.42.293) y el experimentado y veterano Sam Lowes, que era sexto con 1.42.361. El español Alonso López era séptimo con 1.42.483, mientras el también español Fermín Aldeguer firmaba la octava plaza con 1.42.516.

Marcos Ramírez, 22º

En novena posición, el americano Joe Roberts con 1.42.519, mientras cerraba el top ten de la categoría el alemán Lukas Tulovic con 1.42.625. El piloto conileño Marcos Ramírez concluía con su MVAgusta vigésimo segundo con 1.43.641.

Este miércoles tendrá lugar la segunda y última jornada con amplio margen de mejora aún, no en vano, los tiempos de este martes han estado algo lejos de la pole de 2022 (1.41.289), la Best Race lap (1.41.313 año 2021) y la All Time Lap record (1.40.667 año 2021).

Los ensayos comienzan a las diez de la mañana y se prolongarán hasta las seis de la tarde y los aficionados podrán acceder gratis a la tribuna X1 del trazado jerezano.