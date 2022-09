Danilo Petrucci suplirá a Joan Mir con la Suzuki en Tailandia

Joan Mir tampoco va a estar en el Gran Premio de Tailandia. El piloto de Suzuki se fracturó el tobillo derecho en la carrera de Austria y aunque intentó estar en Misano, sólo pudo pilotar en la jornada del viernes, prefiriendo centrarse en su recuperación. En Aragón lo sustituyó Watanabe y en Japón Tsuda -cuya moto salió ardiendo-.

Ahora, es Danilo Petrucci el que va a suplir al piloto mallorquín, campeón en 2020, en el Gran Premio de Tailandia que se disputa este próximo fin de semana. El piloto conocido cariñosamente como Petrux ha subido al podio de MotoGP en 10 ocasiones, incluidas dos victorias y tras el Mundial a finales de 2021 se metió directamente en el mítico Rally Dakar, donde obtuvo una victoria de etapa, uno de los pocos novatos en lograrlo.

Para la temporada 2022, Petrucci ha estado compitiendo en la serie Moto America, obteniendo cinco victorias y perdiendo por poco la corona del campeonato en la final de temporada del fin de semana pasado. Ahora está listo para subirse a la Suzuki para tener otra oportunidad en la categoría reina.

"No hace falta decir que estoy muy feliz por la oportunidad de correr en Tailandia con el Team Suzuki Ecstar. Quiero agradecer al equipo por darme esta fantástica oportunidad. También quiero agradecer a Ducati y a la gerencia actual de mi equipo por permitir subirme a la Suzuki. Tengo mucha curiosidad por probarla. Sé que no será fácil, así que no tengo ninguna expectativa, sólo quiero disfrutar".