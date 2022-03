Puesta de largo en el Circuito de Barcelona-Catalunya del KTR en busca del título perdido

El equipo oficial de Kawasaki en el WorldSBK, el Kawasaki Racing Team, ha presentado su proyecto para el Campeonato del Mundo de WorldSBK 2022 este miércoles en el Circuito de Barcelona-Catalunya, ubicado a muy poca distancia de la base del KRT en Granollers. El Circuito será el escenario tambié de los últimos tests privados de invierno del KRT antes de que la temporada empiece en Motorland Aragón a principios de abril.

KRT ha presentado la ZX-10RR 2022 para esta próxima temporada, que presenta novedades. Seguriá luciendo sus tradicionales colores verde y negro, pero también aparecen el blanco y el rojo y el objetivo es recuperar el terreno perdido y volver a ganar el cetro.

La placa con el número 65 volverá a identificar la moto del norirlandés Jonathan Rea por primera vez desde la temporada 2015, cuando consiguió su primer título mundial, mientras que Alex Lowes lucirá el 22. El británico espera volver al cajón más alto del podio en 2022, respaldado por su sólida pretemporada hasta la fecha.

Los pilotos de Kawasaki han participado en más carreras que cualquier otro fabricante en los 34 años de historia del campeonato WorldSBK. El KRT, gestionado por Provec Racing, entra en su undécimo año de asociación con Kawasaki.

Jonathan Rea se ha mostrado satisfecho en la presentación del equipo y ha asegurado que "es siempre un paso importante de inicio de la nueva temporada. Después de seis Winter test, estamos listos para guardar las motos blancas y negras. Al igual que la llegada de la primavera, desvelamos nuestros nuevos colores y decimos al mundo que estamos listos para la nueva temporada. ¡Vamos a recuperar el título!".

Por su parte, Alex Lowes destacaba que "es mi tercer año dentro del KRT y realmente me siento parte de la familia, así que es un momento de orgullo ayudar a mostrar los nuevos colores del equipo confirmando a nuestros sponsors y patrocinadores para el 2022. Estoy completamente en forma para el inicio de la temporada y súper motivado. A por todas".

Mientras, Guim Roda, mánager de KRT, explicó: "Después de más de una década vinculados a este proyecto de Kawasaki en WorldSBK y con ocho títulos mundiales conseguidosn uestro objetivo principal es conseguir otro campeonato del mundo con los pilotos, además del títulos de equipo y de fabricantes. Tanto Johnny como Alex tienen potencial para ganar carreras y luchar por el campeonato y nuestro equipo tiene gente con mucho talento que además trabajamos juntos desde hace muchos años. Sin duda, el reto es grande, pero hemos ideado un buen plan y ahora esta presentación se convierte en una muestra pública de nuestro compromiso ".

Compiting-Training-Power-Energy-Speed-Attitude-Ambition... and when you put everything together it is BEYOND RACING.@JonathanRea, Alex Lowes and the Kawasaki Ninja ZX-10RR KRT22 are ready for the 2022 @WorldSBK season. Let's go! 🔥 pic.twitter.com/KCBTaMckYo