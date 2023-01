Rifirrafe entre Álvaro Bautista y Ana Carrasco en Jerez: "¿Lo dices porque soy mujer?"

El Circuito de Jerez acogió hace unos días los primeros entrenamientos de la pretemporada 2023 de los pilotos del Mundial de Superbike. Prácticamente todos los equipos punteros del WorldSBK se dieron cita en el trazado jerezano, donde también rodaron al unísono los equipos de Supersport, la segunda categoría del certamen de las motos derivadas de serie.

También estuvo en el Circuito la campeona del mundo de Supersport300 Ana Carrasco, que rodó con una Kawasaki ZX-6R y precisamente con esta última ha protagonizado un rifirrafe el actual campeón del mundo de Superbike Álvaro Bautista. El de Ducati, que firmó el segundo mejor crono en la primera de las dos jornadas de entrenamientos, sufrió una caída al final de la recta de meta y poco menos que culpó a la murciana.

"Tenía a Ana Carrasco como a media recta por delante, pero en la zona de frenada me acerqué demasiado rápido a ella. Tuve que enderezar la moto, llegué a la parte exterior sucia de la esquina y la rueda delantera se resbaló. No pasó nada. Ana debería correr con los amateurs, en este momento es demasiado lenta para montar con los chicos de Superbike y Supersport. Eso no es muy seguro", dijo Bautista en unas declaraciones recogidas por el portal speedweek.com

Carrasco, hasta ahora única mujer con un Mundial -el de Supersport300- en sus vitrinas, se mostró muy dolida con el comentario de Bautista y le contestó en una red social: "¿Lo de amateur lo dices porque soy mujer? Campeón del Mundo, vi tu pizarra en la línea de meta y supe que venías. Entre la T1 y T2 me puse en el interior, me giré para ver cuando pasabas y te vi cayendo... así que no cuentes milongas".

Lo de amateur lo dices porque soy mujer?? Campeón del Mundo, vi tu pizarra en la línea de meta, y supe que venías. Entre la T1 y T2 me puse en el interior, me giré para ver cuando pasabas, y te vi cayendo... así que no cuentes milongas. @19Bautista pic.twitter.com/Zf2DtHCYfH — Ana Carrasco (@AnaCarrasco_22) January 26, 2023

A consecuencia de esta polémica, también se enzarzaron en una 'batalla dialéctica' los británicos Scott Redding y Tom Sykes, aunque el asunto de fondo debería ser si no cabría preguntarse la idoneidad de hacer coincidir en pista motos tan potentes como las Superbike con otras de menor cilindrada.