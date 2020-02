Sam Lowes, baja en el test de Jerez

Debido a su lesión, el británico causará baja en el test oficial y deberá poner sus miras en llegar a tiempo al arranque de la temporada en Qatar (6-8 de marzo) ya que el tiempo de recuperación estimado en este tipo de lesiones acostumbra a rondar las 4 semanas. Su evolución, en cualquier caso, marcará su regreso a la actividad.

"Pese a la lesión sobrevenida por la caída durante los test privados, estoy muy contento y motivado con este nuevo proyecto. Desde el primer día me he sentido muy bien con el equipo, así que estoy realmente impaciente por empezar la que creo que será una gran temporada junto a ellos. Teniendo en cuenta el nivel del equipo y lo que consiguieron el año pasado, mi objetivo no es otro que pelear regularmente desde el primer Gran Premio por el podio y la cabeza de carrera", ha afirmado el piloto.