"Sensaciones muy buenas" de Marc Márquez tras el cuarto puesto en Japón

Marc Márquez pudo completar un Gran Premio por primera vez cuatro meses después y resarcirse de la retirada que sufrió hace una semana en Aragón. El español, que partía desde la 'pole' del GP de Japón, ya advirtió que la carrera en seco "nos pondría en nuestro sitio" y finalmente ha acabado en la cuarta plaza y, lo que es mucho más positivo, sin dolor en el brazo derecho.

Por este motivo, el ocho veces campeón mundial asegura que el fin de semana en Motegi le dejaba "un gran sabor de boca" y se marcha con la sensaciones "muy buenas" después de saberse "adaptar" a unas condiciones complicadas, con lluvia el sábado de 'poles' y pista seca el domingo. "No esperaba terminar tan bien, sobre todo no he sentido el dolor ese que te llega a la cabeza, que ya ni la adrenalina lo suple".

De su recuperación afirma que "es un proceso largo. De Aragón a aquí no he notado prácticamente mejoría, pero ahora mismo estoy aquí hablando y no me toco el brazo, pero si te duele algo inconscientemente te lo vas tocando. El brazo ha estado rotado y ya no es sólo los músculos es que hay nervios dentro que se van estirando y cuando el músculo se vuelve a contraer... Los médicos me han dicho que es todo un proceso", explicó.