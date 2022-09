"Valiosa" sexta plaza para Aleix y Quartararo, "descontento"

El tifón Talas ha amenazado este sábado con poner patas arriba las sesiones clasificatorias del Mundial de MotoGP. De hecho, la pertinaz lluvia que ha caído sobre el trazado de Motegi obligó a Dirección de Carrera a suspender momentáneamente la Q2 de Moto2. Hora y media después regresaba la acción a la pista, eliminando el FP3 de MotoGp.

Y como nunca llueve a gusto de todos, mientras Aleix Espargaró ha conseguido una sexta plaza que ha calificado de "valiosa", Fabio Quartararo, líder del mundial con 10 puntos sobre Bagnaia y 17 con respecto al español de Aprilia, ha subrayado su frustración tras cerrar la tercera fila.

Por partes, Aleix ha mostrado su satisfacción porque considera que "en agua somos más competitivos que nuestros rivales. Si en la salida consigo ganar alguna posición y ellos no ganan muchas..." comentaba en realación a sus rivales del campeonato, todos detrás de él. "Salir atrás es siempre complicado", y si no que se lo digan a Quartararo, que tuvo que abandonar en la tercera curva en Aragón tras un incidente con Marc Márquez, aunque esta vez el de Honda sale sin nadie delante...

En cuanto a Márquez, señala que "le veo mejor que nunca tras las últimas operaciones, tiene velocidad en seco y en mojado, es un circuito que le gusta... No veo por qué no va a aguantar. Creo que es bueno que salga delante, porque tanto él como Binder tienen inicios de carrera muy explosivos, muy buenos, y eso es algo que nos puede beneficiar".

Quartararo, frustrado

El líder sólo ha podido ser noveno y partirá desde muy atrás y con el recuerdo fresco de lo que le sucedió en Motorland, si bien Bagnaia, su máximo rival por el título, saldrá aún más retrasado. El francés no estaba contento tras calificar en tercera fila: "No entiendo cómo es posible ir a la segunda clasificación, hacer 56.7 en la primera vuelta y después hacer todo el rato lo mismo, sin mejorar. Hemos estado comprobando la telemetría y no termino de entenderlo, tengo una sensación y los datos dicen otra cosa, es como si estuviese un poco perdido en este circuito en mojado".