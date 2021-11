Álvaro Bautista se estrena con la Ducati en Jerez

Álvaro Bautista se ha vuelto a subir a la Ducati Panigale tras dos años en Honda y lo hace en un test privado de dos días en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. El talaverano ya piensa en clave 2022 en su regreso a Ducati, fábrica en la que estuvo una temporada antes de marcharse a Honda en 2020. Ahora, de vuelta a la firma italiana, el español tratará de recuperar sensaciones en el Aruba.it Racing – Ducati tras dos años complicados en los que los resultados no llegaron.

El campeón del Mundo de 125cc en 2006 afirmaba antes del test que "quiero recuperar las buenas sensaciones sobre la moto, intentar ser rápido y tratar de disfrutarlo. Quiero resultados con Ducati, y aprendí mucho en 2019 porque fui muy, muy fuerte al comienzo de la temporada, luego lo hicimos peor. No tengo un resultado o una posición como objetivo para la próxima temporada, sólo quiero disfrutarlo, pilotar la moto y luego ver qué pasa".

Haciendo balance de esta temporada recién finalizada, Bautista reconoce que se quedó con ganas de más: "Ha sido quizás peor de lo que esperaba. Después de nuestro primer año, esperaba comenzar la temporada de una mejor manera. Especialmente en las primeras carreras, no creo que mejoráramos demasiado en comparación con 2020, así que al principio esperaba un poco más. Desde mitad de temporada hasta el final, lo hemos hecho un poco mejor y pudimos luchar por los podios pero, sinceramente, esperaba pelear más cerca del podio desde el comienzo de la temporada".

Y es que el talaverano sólo ha subido este año dos veces al podio, en ambas ocasiones con un tercer puesto en Montmeló y en Jerez para acabar en la décima plaza del Mundial, eso sí por delante de su compañero Leon Haslam; pero nada que ver con las 16 victorias y 24 podios con Ducati en 2019. De cualquier forma, mirando atrás señala que "he ganado mucha experiencia al desarrollar un nuevo proyecto con HRC. Empezamos a hacer la moto de base para el futuro. Me siento orgulloso y, aunque los resultados no son los que esperábamos, hemos dado nuestro mejor esfuerzo en las carreras, así que estoy contento con el trabajo que se ha hecho".

En Jerez también están rodando estos días Nicolo Bulega, con la Ducati del equipo de SuperSport, así como Niki Tuuli y Lorenzo Baldassarri con las MV Agusta; y Bradley Smith con la Kawasaki SBK. También está rodando Michele Pirro con la Ducati y Sylvain Guintoli con la Suzuki, ambos de MotoGP.