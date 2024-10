Adrián Huertas, con todo a favor para ser campeón del mundo en Jerez

Adrián Huertas, piloto de Ducati en el Mundial de Supersport, tiene en la mano alcanzar el cetro mundial antes de su partida hacia el Italtrans de Moto2 la próxima temporada. El español sólo necesita sumar cinco puntos este fin de semana en Jerez para alzarse con el campeonato del World SuperSport tras un año en el que ha logrado once triunfos por los tres de Stefano Manzi, que llega con opciones -escasas- para arrebatarle el título al piloto español.

Cuando Montella se fue al suelo en Estoril, muchos fueron los que pensaron que Huertas tenía el título asegurado matemáticamente, pero no fue así, ya que Manzi se mantuvo en la pelea de la única forma que podía hacerlo, quedando por delante de Huertas. Como el italiano ganó y el español fue segundo, la distancia entre ellos se redujo de 50 a 45 puntos, mientras que Montella quedó a 56. Esto significa que Huertas será campeón si suma cinco puntos en todo el fin de semana, o, dicho de otra forma, si es undécimo en la Carrera 1. Por su parte, Manzi está obligado a ganar ambas carreras y esperar que el '99' falle en dos carreras consecutivas, algo que no ha pasado en todo el año.

Valentin Debise (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team) espera asegurarse el cuarto lugar en la general después de su reciente buena racha. El francés viene de sumar un podio en Aragón y otro en Estoril y tiene 14 puntos más que Marcel Schroetter (MV Agusta Reparto Corse), que no sube al cajón desde el segundo round del año disputado en Catalunya. Federico Caricasulo (Motozoo ME AIR Racing) aún tiene opciones de ser cuarto, ya que está situado a 34 puntos de Debise, pero deberá centrarse en su pelea con Jorge Navarro (Orelac Racing Verdnatura), a quien tiene a solo dos puntos.

El veterano Simone Corsi (Renzi Corse) está al frente de la clasificación del WorldSSP Challenge con diez puntos más que Tom Edwards (D34G Racing WorldSSP Team). Esto significa que se adjudicará el título si pierde nueve puntos o menos con respecto al australiano. En caso de empate, la ventaja es para Edwards, ya que su mejor resultado este año es un quinto puesto en Assen, mientras que Corsi tiene un séptimo lugar, precisamente en Estoril. Sin embargo, el australiano no ha puntuado en las últimas cinco carreras y arrastra un fuerte golpe en la pierna izquierda de Estoril, mientras que el italiano ha puntuado en cuatro de las últimas cinco.

De cara al último 'round' de la temporada, habrá dos pilotos invitados. En primer lugar, Jacopo Cretaro (PS Racing Team), que correrá con una Triumph Street Triple RS 765. El italiano ya estuvo en la parrilla durante el Round de Aragón, en el que su mejor resultado fue 21º en la Carrera 1. Por otro lado, Melvin van der Voort (MS Racing) también volverá a correr en WorldSSP y lo hará con una Yamaha YZF R6. Estuvo en el pasado Round de la República Checa, donde fue 17º en ambas carreras. Federico Fuligni (Orelac Racing Verdnatura), Can Oncu (Kawasaki Puccetti Racing), John McPhee (WRP by SKM-Triumph) y Tuuli fueron declarados ‘unfit’ en Estoril, por lo que deberán pasar una revisión médica el jueves al llegar al circuito. Guillermo Moreno seguirá sustituyendo a Marcel Brenner en el VIAMO Racing by MTM, mientras que Piotr Biesiekirski (Ecosantagata Althea Racing Team) será sustituido por Simon Jespersen.