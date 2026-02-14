Álvaro Carpe, el más rápido de la primera jornada de entrenos

No podía haber un escenario más idílico para el inicio de la pretemporada oficial de Moto3. En pleno ecuador de febrero, el Circuito de Jerez-Ángel Nieto abrió ayer sus puertas para recibir a la categoría pequeña del mundial MotoGP en una jornada marcada por el reencuentro con el sol que tan escasamente ha sido visto por estos lares en el último mes y medio.

Y es que, tras semanas de cielos cubiertos, lluvias persistentes que parecían no tener fin, el sol decidía sumarse a la fiesta del motociclismo y acompañar la primera jornada de test oficial Moto3 convirtiéndose en el reclamo perfecto para un público que, en buen número presente en la grada X-1, seguía el desarrollo de esta primera sesión soleada, aunque con ambiente frío. Un capítulo especial de San Valentín que vivíamos hoy entre la afición y el motociclismo que demuestra que el idilio de los aficionados con las dos ruedas sigue intacto.

Una primera jornada que servía a los pilotos para retomar el contacto con la moto y recuperar sensaciones. También para comprobar donde está el resto de la parrilla a tenor de los tiempos marcados y vislumbrar quienes serán los pilotos que en 2026 pueden marcar la pauta. Probar neumáticos, ajustar posiciones de estriberas, semi manillares, asiento, etc.. Forman parte igualmente de las actividades desarrolladas en este primer día tras meses sin rodar en la moto oficial.

Máximo Quiles, otro de los españoles que han rodado en el trazado jerezano. / Circuito de Jerez

Un total de veintiseis pilotos salían hoy a rodar en el asfalto jerezano, de entre ellos, nueve pilotos españoles, y dos concretamente andaluces, el sevillano David Muñoz que encara su quinta temporada en la categoría, segunda con el Liqui Moly Intact, equipo con el que lograba el año pasado su primera victoria mundialista, y el marbellí Jesús Ríos que afronta su primera temporada completa en esta clase tras debutar el año pasado como sustituto por lesión del piloto oficial. Muñoz finalizaba la jornada en la décimo segunda posición con un tiempo de 1.45.658, mientras Rios lo hacía décimo quinto con 1.45.951.

Una primera jornada que ha sido productiva para los pilotos por las numerosas vueltas que han completado, y también rápida para las fechas en las que nos encontramos donde la temperatura ambiente y del asfalto no son las mismas que a buen seguro encontrarán en el Gran Premio a finales de abril. Aun así, rodar en pleno febrero a poco más de cinco décimas de la mejor referencia de la categoría (1.44.352) en poder del actual campeón del mundo de Moto3, el sevillano José Antonio Rueda, es un buen preludio de lo que puede deparar la categoría en este mismo escenario en poco más de dos meses.

En la última media hora de la jornada, era el piloto español del KTJ Ajo Motorsport, Álvaro Carpe quien marcaba el mejor tiempo del día con 1.44.980, siendo el único piloto capaz de bajar a este segundo. El italiano Guido Pini (Leopard Racing) se situaba a continuación con 1.45.044, seguido por el británico Scott Ogden que paraba el crono en 1.45.157. Marco Morelli era cuarto con 1.45.162 seguido por David Almansa en la quinta plaza tras el cual se situaba uno de los favoritos de la categoría, el también español Máximo Quiles que fue sexto, con Adrián Fernández en la octava plaza.

Para este domingo, segunda y última sesión para esta categoría que dará paso lunes y martes a la clase de Moto2.