Ana Carrasco conquista en Jerez el primer Mundial femenino de la historia del motociclismo

El desenlace del primer Mundial femenino de la historia no ha podido ser más emocionante. Ana Carrasco y María Herrera se jugaban el título en el Circuito de Jerez en la última carrera del campeonato. La toledana necesitaba ganar la Carrera 2 y que Carrasco no pasara de la quinta posición y a falta de una vuelta así se estaba desarrollando la prueba... que no ha podido tener peor colofón para Herrera y mejor para Carrasco.

En efecto, Herrera llegaba a la última curva en primera posición, pero se abrió un poco, se le coló Sara Sánchez y en su afán por adelantarla y certificar el Mundial tocó con su rueda delantera la trasera de la barcelonesa, yéndose al suelo y perdiendo toda esperanza de lograr un campeonato del que ha ganado la mitad de las carreras. Carrasco, que acababa finalmente en la tercera posición, celebraba el título -el segundo mundial en su palmarés tras el de SSP300 de 2019- nada más cruzar la línea de meta. Sara Sánchez repitió el triunfo logrado una semana atrás en Portugal, mientras que Beatriz Neila subía al segundo cajón de un podio completamente español.

María Herrera necesitaba un triunfo y una quinta posición de Ana Carrasco para ganar el título por un punto. Partía desde la pole -ganó la Carrera 1 del sábado- pero su salida no fue buena y bajaba hasta la cuarta plaza, mientras que Ana Carrasco se situaba al frente de la prueba. Neila seguía la estela de la murciana y también la británica Chloe Jones, sancionada con una doble long lap que acababa con sus opciones de victoria en Jerez.

Ana Carrasco pasa bajo la bandera ajedrezada. / Chiqui Chamorro/Agencia 1Photo

Herrera tenía que remontar y comenzó a hacerlo a partir de la segunda vuelta. Con algo más de punta de velocidad que el sábado, la toledana seguía siendo la más rápida en las enlazadas y rápidamente se colocaba al frente de la carrera, aunque Carrasco se pegaba detrás para negarle cualquier posibilidad de título.

A seis vueltas para el final, un pequeño error llevaba a Herrera a la cuarta plaza, momento que aprovechaba Beatriz Neila para situarse al frente de la carrera. Carrasco, por entonces, bajaba a la tercera posición, pero a tres del final el Mundial daba un vuelco: Herrera se colocaba de nuevo al frente de la carrera y Carrasco bajaba a la quinta. En esos momentos, los números decían que la toledana sería campeona si acababa así la carrera.

Momento en el que María Herrera se va al suelo.

Pero aún hubo más, María Herrera salía muy mal de la curva Dani Pedrosa a vuelta y media para el final, retrocedía hasta la quinta posición con Ana Carrasco cuarta. Se lanzó a por su rival en Nieto, rebasó a Neila y Sánchez en Crivillé y afrontaba la última vuelta al frente. Así se llegaba a la última curva: Herrera se abrió un poco y Sara Sánchez aprovechaba para entrar por dentro. Se le iba el Mundial a Herrera, que en su afán por recuperar la primera plaza chocaba con la barcelonesa, se iba al suelo y con la caída sus opciones de título. Sánchez entraba primera, Neila segunda y Carrasco completaba el podio. El primer mundial femenino de la historia del motociclismo va para Murcia.