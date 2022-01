Los coches deberán llevar a partir de 2022 esta caja negra

Las cajas negras habían sido hasta ahora un término asociado a los aviones y popularizado especialmente tras graves accidentes aéreos. Sin embargo, este dispositivo será obligatorio ahora también en todos los vehículos nuevos, en cumplimiento de la normativa europea, tal como ha ido informando recientemente la Dirección General de Tráfico en distintos reportajes.

Desde la Dirección General de Tráfico explican, a través de su revista Tráfico y Seguridad Vial, que "la caja negra (EDR o Event Data Recorder o Registrador de Datos de Eventos) es otro de los asistentes electrónico que la Unión Europea ha establecido que, a partir de 2022, todos los coches nuevos incorporen obligatoriamente". Desde este organismo europeo se considera que las cajas negras serán "una herramienta muy útil a la hora de mejorar la seguridad de los vehículos". Esto es así porque tienen como fin principal recopilar información, tanto del vehículo como de sus ocupantes, registrando y almacenando los datos para, en caso de accidente, poder conocer lo que ha ocurrido antes, durante y después del siniestro.

Al ocurrir un accidente, el EDR (Event Data Recorder o Registrador de Datos de Eventos) grabará todos los datos durante los 30 segundos previos al siniestro y los cinco posteriores. La información recopilada es anónima; un EDR registra únicamente datos en situaciones concretas, no guardando datos personales, como el nombre, la edad o el sexo, del conductor. No obstante, los datos registrados por dicho dispositivo no servirá "para dirimir la culpabilidad en un accidente, pero sí para analizar las causas e incentivar a mejorar la conducción", tal como detallan desde la DGT.

Del tamaño aproximado de un móvil, no grabará ni imágenes ni audios. Ya utilizada para analizar el funcionamiento de los airbags, se sitúa en la centralita de estos, normalmente bajo el asiento del conductor, estando atornillada al chasis.