“Me encantaría ganar en Jerez, sería especial”

Marcos Ramírez (Conil, 1997) llega al Gran Premio de España de MotoGP, que se disputa este próximo fin de semana en Jerez, en su mejor momento. El andaluz cambió de equipo a mitad de temporada pasada pasando del Forward Team al American Racing, y los resultados para el conileño mejoraron sustancialmente, hasta el punto de lograr en el Gran Premio de Malasia su primer podio en Moto2. Mejor inicio de año con 28 puntos, primera vez con 4 ‘top 10’ seguidos en la categoría, y superando ya en puntos en el histórico a Iker Lecuona y Yuki Takahashi, el de Conil aterriza en Jerez en octava posición de la general, pero a pocos puntos de los puestos de arriba.

-Mejor inicio de temporada en Moto2 y primera vez con 4 top 10 seguidos en la categoría. Digamos que la temporada ha empezado muy bien, ¿no?

-A ver, la temporada ha empezado bastante bien, la verdad, con respecto a otras temporadas, pero es verdad que viendo un nivel que hemos tenido en las primeras carreras, pues es verdad que queremos más. Esperemos que este finde que viene en Jerez, demos otro pasito más.

-¿Estamos viendo la mejor versión de Marcos Ramírez, o aún queda mucho por demostrar?

-Bueno, yo creo que ahora mismo es verdad que es la mejor versión de los últimos años. Soy el mismo piloto, pero yo creo que todo ayuda. El equipo, la motivación. Todo aporta y es verdad que ahora mismo parece que todo está acompañando y hay que aprovechar las oportunidades que tenemos.

-¿Ver que la moto del compañero de equipo vaya segunda en el Mundial te hace ser optimista de cara a la temporada?

-Bueno, que mi compañero vaya segundo la verdad es que me motiva más a intentar ganarle, porque que en algunas carreras he ido más rápido que él, y en otras él ha ido más rápido que yo. Tenemos un nivel muy parecido. En carrera hemos tenido la mejor suerte del mundo, pero bueno, hemos estado ahí, aunque no hemos sido capaces de rematar. A lo mejor algún puntillo más habríamos sacado en alguna. Pero bueno, acabamos de empezar y queda mucho campeonato por delante.

-El podio de la temporada pasada en Malasia, ¿eso fue un antes y un después?

-El podio tampoco fue un antes y un después. Fue algo que se venía cociendo en las carreras anteriores, que no habíamos terminado de rematar, y la verdad es que acabar el año con un podio, luego con un cuarto puesto en Valencia, peleando por el podio hasta la última curva, nos dejó un buen sabor de boca para empezar este año.

-¿Qué supuso la vuelta al American Racing después de una primera mitad de temporada tan negativa?

-La vuelta al American Racing fue algo inesperado, porque estábamos en el Forward Racing y la verdad es que los resultados no llegaban. Y tener una oportunidad como esta, a mitad de año, que en el Forward me dejaran ir y poder entrar en este equipo, y desde la primera carrera, mejorar los resultados que habían estado teniendo con el otro equipo y poco a poco ir mejorándolo… La verdad que me ha dado un buen empujón para mí, para la motivación, para mí personalmente, para todo.

"Los resultados han demostrado que el problema no era yo y que estoy a buen nivel"

-Llegaste a decir que te veías en casa para esta temporada después del inicio del año pasado. Ese pesimismo habrá cambiado ya, imagino.

-Bueno, lo de verme en casa era porque al final los resultados no salían y si no hay resultados, nadie se fija en ti, ningún equipo te quiere y al final todo va así, pero bueno, hemos demostrado que el problema no era yo y que estoy a buen nivel.

-Si comparamos los tiempos de los tests oficiales en Jerez de 2023 y de 2024, la diferencia es grande, casi tres segundos…

-La diferencia de tiempo creo que no es tan grande. Bueno, con respecto a mí puede ser, pero no tanto. No llegan a ser tres segundos, pero es verdad que las gomas que tenemos este año cambian bastante. Estamos rodando más rápido que con los duros y se nota. La goma está dando más emoción en los fines de semana.

"Estoy en la mejor versión de los últimos años. Soy el mismo piloto, pero yo creo que todo ayuda"

-Y con todo esto, ¿cómo te ves de cara al GP en Jerez?

-Las tres primeras carreras estamos acercándonos a los puestos delanteros. Me encantaría hacer podio, me encantaría ganar en Jerez, para mí sería algo especial, pero bueno. Como he dicho, poco a poco, estamos dando pasos adelante y lo intentaremos hacer lo mejor posible. A ver hasta dónde podemos llegar.

-Ya sin Acosta en la categoría, ¿quién va a ser el piloto a batir?

-Bueno, piloto a batir ahora mismo no hay. Yo creo que somos un grupo de ocho pilotos que estamos rodando muy similar y como hemos visto las tres primeras carreras, tres ganadores diferentes. Hay un nivel fantástico este año en Moto2.

-Y por último, un objetivo para el GP de España

-Bueno, lo del objetivo ya te lo he dicho, no sé, mejorar las carreras anteriores, mejorar el quinto puesto de Austin y ojalá poder hacer un podio o incluso ganar. Luchar por ello sería fantástico.