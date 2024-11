Gonzalo Sánchez, pole en Supersport 300 para la carrera de los Juegos Intercontinentales FIM en Jerez

Los primeros Juegos Intercontinentales FIM, certamen que reúne en una sola prueba de carácter bienal a representates de los seis continentes, ya tienen configuras las parrillas de salida de las primeras mangas que se disputan este domingo en el Circuito de Jerez.

En la categoría Supersport 300, el piloto español Gonzalo Sánchez (FIM Europa) se ha hecho con la pole tras las dos sesiones de calificación disputadas este sábado, con un tiempo de 1:56.792, algo más de dos décimas mejor que el piloto del FIM Oceanía Archie McDonald, segundo con 1:57.012. Cierra la primera fila de parrilla, el también piloto del FIM Oceanía Cameron Swain, que paraba el crono en 1:57.164. La primera de las carreras para esta categoría se celebra a las 11.00 horas, mientras que la segunda será a las 14.15.

"Ha sido difícil porque al final hacer dos calificaciones es complicado, más por el tema de los neumáticos, pero bueno, lo hemos gestionado bien con mi equipo, así que estoy contento hemos hecho un buen día de menos a más y ahora queda pensar en hacer dos buenas carreras, brillar y pasármelo bien que es lo más importante”, comentaba el piloto español FIM Europa Gonzalo Sánchez en la rueda de prensa oficial tras los entrenamientos.

Dino Iozzo, contento por la pole en Supersport. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

Por su parte, el piloto sudafricano del FIM Africa Dino Iozzo era la referencia en la categoría de Supersport 600 en la que marcaba el mejor tiempo con 1:52.047, mientras el segundo mejor tiempo correspondía al piloto del FIM Latinoamérica Humberto Cezar Maier, que paraba el crono en 1:53.063. El tercer mejor registro de la categoría y por tanto cerrando la primera fila de parrilla ha sido para el piloto del FIM Africa Clint Seller, en su caso con un tiempo de 1:52.514. ‘"Estoy contento con este resultado porque he tenido que aclimatarme a una moto completamente distinta a la que he venido usando en la categoría de Stock este año y lo he hecho muy rápido, así que espero realizar unas buenas carreras", decía el sudafricano de origen italiano y con residencia en Barcelona Dino Iozzo.

Para el domingo, esta categoría tiene también programadas dos carreras a lo largo de la jornada, la primera a las doce del mediodía y la segunda a las 15:15. Hay que recordar que la entrada al trazado jerezano es gratuita para presenciar este evento.