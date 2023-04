Aleix Espargaró se lleva el gato al agua: pole en el Gran Premio de Jerez

Una inesperada y fina lluvia ha condicionado la Q2 y las configuraciones de la parrilla de salida de las carreras sprint y de este domingo del Gran Premio de España de MotoGP. En un final de infarto, Aleix Espargaró ha firmado la pole con un tiempo de 1:37.216, la quinta de su carrera deportiva en la máxima categoría.

El piloto de Aprilia le ha arrebatado el mejor tiempo a Jack Miller, un especialista en agua, y a Jorge Martín, que han firmado la primera línea de la parrilla. Tres KTM se han metido en las dos primeras líneas, con Brad Binder en la cuarta posición y Dani Pedrosa, wild card en Jerez, en la sexta; y el campeón Bagnaia, viniendo desde la Q1, en la quinta.

Oliveira, Zarco y Marini configuran la tercera línea de la parrilla; con Viñales, Nakagami y Álex Márquez cerrando una Q2 que se ha decidido en los segundos finales.

La lluvia apareció justo al término de la Q1 y el inicio de la Q2, con momentos de tensión en los boxes. No fue a más, aunque lo suficiente para que las condiciones de la pista se complicaran. No obstante, no hizo falta echar mano de los neumáticos de lluvia y todos apostaron por los slicks.

Mirando al cielo, una nube negra se posó sobre el Circuito, quedándose en una pequeña tormenta. Los tiempos fueron bajando paulatinamente, rodándose ya en seco en los minutos finales, lo que permitió a los pilotos mejorar los cronos.

Q1

Nombres ilustres tuvieron que pasar por la Q1 para meterse en la lucha por la pole tanto de la sprint race como para la carrera de este domingo: Bagnaia, actual campeón del mundo; el líder Bezzecchi; Rins, ganador en Austin; o Quartararo, campeón en 2021.

Bagnaia (Ducati) y Binder (KTM) pasaban finalmente el corte con los dos mejores tiempos hasta ese momento del fin de semana, mientras se quedaban fuera de la Q2 pilotos tan importantes como Fabio Quartararo, Rins, Bezzecchi y Mir.

Bastianini, baja