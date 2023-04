El Circuito de Jerez-Ángel Nieto encara sus días grandes con el inicio de los entrenamientos del Gran Premio de España de MotoGP, cita que congregará el domingo a miles de aficionados en las gradas y pelousse del trazado. Y ayer jueves, en la jornada previa al inicio de la fiesta y la feria de las motos en Jerez, tanto Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de Dorna -empresa organizadora del Mundial- como Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía -que aporta la mayor parte del canon de la prueba jerezana-, se mostraron confiados en que Jerez mantenga bien alto su pabellón en el Mundial.

La reunión entre Carmelo Ezpeleta y Arturo Bernal dio para situar en la pole position de la parrilla de salida al Circuito, a Jerez y a todo lo que rodea al Gran Premio. Al menos eso es lo que se espera: Ezpeleta explica, sobre el fin de semana, que este Gran Premio jerezano “es el primero realmente después de la pandemia en el que tenemos todo libre, no hay ninguna restricción y simplemente con que sea el Jerez de siempre ya estaremos muy contentos. Jerez es un icono del Mundial, es la primera carrera donde iniciamos el camino europeo y es un Gran Premio en el que todo el mundo se encuentra a gusto, por las noticias que tengo estará todo vendido, vamos a tener un lleno y espero que las carreras salgan bien, el Circuito se ha mejorado mucho en cuanto a seguridad, Cirjesa ha hecho un esfuerzo grande en ese caso y creo que todo salga bien”.

Arturo Bernal añade que “debemos de ser capaces de superar nuestras propias expectativas y me acuerdo de la figura del presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, cuando después de cada uno de los Juegos Olímpicos decía ‘estos han sido los mejores Juegos de la historia’. Cada año nos hacemos esa confirmación porque esto no es solo un Gran Premio, es un ejercicio de coordinación, de organización al máximo nivel. Estamos hablando de que solamente Dorna desplaza 400 personas, pero en total, entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, equipos, en el paddock entero son 4.000… Estamos hablando de muchísimas personas para hacer de esto, para mi gusto, y no estoy siendo localista, el Gran Premio más icónico que hay en el Mundial. Nuestro objetivo es convertir a Jerez en ese lugar indispensable para entender las motos, y esto tiene mucho detrás. Entender el deporte de la moto y hacer de Jerez no solo el lugar excepcional para las carreras, para este Gran Premio, sino un verdadero hub del motor, y este es el objetivo que tenemos nosotros, que conoce Carmelo Ezpeleta y que queremos conseguir como reto de largo plazo”.

Este Gran Premio demuestra de nuevo que Jerez y Andalucía están más que preparadas para organizar eventos de primer nivel y así lo sostiene el consejero: “Lo está y de hecho cada año lo estamos confirmando. De hecho, el pasado año tuvimos 140 grandes eventos internacionales y nacionales de primer orden y este año nos hemos superado, tenemos programados más de 150 eventos deportivos. Esto tiene un doble valor, en primer lugar porque cualifica mucho la marca Andalucía, nos convierte en elementos de primera atención en ese escenario internacional donde la reputación de la marca se logra de muchas formas, y en todos esos elementos Andalucía ahora está en esos primeros puestos, y el deporte contribuye como uno más”.

“Y después -añade Bernal- tiene un elemento que Carmelo también ha esbozado, el acercar la cultura del deporte, la filosofía del deporte, los valores del deporte, a toda la sociedad. Ser capaces de que un niño entienda que estos pilotos, algunos con 16 años y todavía sin carné de coche, montan esas máquinas y los valores con los que se manejan en la vida: el esfuerzo, el compromiso, la resiliencia, el sufrimiento, el trabajo en equipo… Estos son los valores que tenemos que ser capaces de trasladar a la sociedad, desde los niños del colegio hasta directivos de las principales empresas. El deporte no solo es un escenario para engrandecer la marca Andalucía, que lo está haciendo muy bien, sino también para trasladar esos valores que son muy necesarios en la sociedad”.

Jerez tiene identidad propia en el Mundial y Carmelo Ezpeleta tiene claro qué distingue al Gran Premio de España: “Muchas cosas, muchas. Sobre todo el ambiente. El ambiente de Jerez es excepcional, no solo para nosotros, que nos sentimos como en casa, sino para todos los pilotos. Me acuerdo que hace muchos años coincidió la carrera con la Feria, mucha gente estuvo aquí y fue a la Feria, y la gente se creía que la Feria era como una actividad más del Gran Premio y se lo pasaron todos de maravilla. Recuerdo que un alemán, que desgraciadamente ya no está con nosotros, me dijo ‘oiga, el próximo Gran Premio es en quince días en mi país, Alemania. Hoy mismo he visto la temperatura de Hockenheim y está nevando. ¿Por qué no convence a los alemanes de venir a hacer el Gran Premio de Alemania en Jerez?’. Es una anécdota pero muestra que el Gran Premio de España en Jerez siempre ha sido un icono en el paddock, la gente se encuentra aquí muy bien, el Circuito ha mejorado porque con el aumento de prestaciones de las motos se había quedado un poco justito, con las mejoras de este año y las que se proponen para el año que viene volveremos a estar en un nivel óptimo de seguridad y eso es muy importante”.

En ese sentido, el CEO de Dorna detalla que “desde nuestro punto de vista, como todo el mundo sabe, la homologación de la pista la hace la Federación Internacional de Motociclismo, nosotros estamos en contacto con ellos y creemos que el programa que la FIM ha propuesto deja al Circuito en unas condiciones muy buenas para el Campeonato del Mundo de Motociclismo”.

Sobre el papel de Jerez en el Mundial de MotoGP, Arturo Bernal lo tiene claro: “Andalucía es el lugar del mundo en el que hay que estar, yo lo tengo claro. Es el lugar donde hay que vivir, un lugar excelente para trabajar, para visitar, invertir… En eso estamos convirtiendo Andalucía, no solamente el Gobierno, creo que los andaluces se han dado cuenta en estos últimos años de la potencialidad real que tiene esta región y quiero empezar por Andalucía y descender el foco a Jerez. Hemos generado algo muy importante que es el orgullo de pertenencia, dándole elementos positivos en los que enganchar ese sentido de pertenencia, y eso se traslada muy fácilmente. Cuando uno llega aquí estos días, viene atraído por las motos, pero cuando se quedan y volverán a repetir, lo harán por la gastronomía, por las playas, los campos de golf y por la gente, que es una delicia, tú te sientes en casa, no te sientes extranjero cuando llegas a Andalucía, cuando llegas a Jerez. En Jerez especialmente por la hospitalidad, su gastronomía, los caballos, sus vinos… Te enamoras de Jerez por todo lo que supone Jerez, que es una oferta integral imbatible en todos los sentidos. Somos imbatibles deportivamente, es una de las pruebas icónicas del Mundial, y lo somos desde el punto de vista de la oferta turística y cultural, que le da base a este destino que es una marca mundial, Jerez no lo vamos a inventar ahora. Cuando vendemos Andalucía hay que tener en cuenta que hay destinos que tienen su propia idiosincrasia y que funcionan con cierta autonomía, y Jerez es uno de ellos”.

Carrera al Sprint, Ángel Nieto, Marc Márquez y los pilotos andaluces

Novedad este año en el Mundial son las carreras Sprint de los sábados, que tras las reticencias iniciales ya cuentan con el consenso de todos. “El Mundial es un sitio donde la gente prefiere conservar las cosas como son; cuando el año pasado lo anunciamos, nos pareció que sitios como Jerez, que llena completamente el día de las carreras, vale la pena que llenaran también el sábado porque esa es gente que no llega el domingo por la mañana, tiene una estancia, está aquí desde antes y eso sirve para que venga más gente y aumentar el número de espectadores, y nos pareció que el tiempo que estaban haciendo entrenos los sábados atraía menos espectadores que una carrera al sprint. Teníamos una cierta experiencia de Superbikes y había salido bien, se ha hecho. También, desde el punto de vista del piloto, hay que prepararse mentalmente para correr dos carreras en un fin de semana en vez de una. Viendo un poco la experiencia de la Fórmula 1, donde la carrera sprint te daba los puestos de salida del domingo y eso hacía que la gente fuera más conservadora, y nosotros queremos que la carrera al sprint sea una carrera donde a lo mejor pilotos que no son muy buenos gestionando neumáticos al final de la carrera pueda trabajar en eso. Y tanto por audiencia en televisión como por espectadores en los circuitos, la carrera al sprint ya se ha consolidado”, explica Ezpeleta, que añade que las audiencias están siendo “casi el doble de lo que eran los sábados sin carreras”.

Y apunta Arturo Bernal que “para que las cosas sigan siendo igual de buenas, es necesario hacer cambios, hay que innovar”.

Dentro de esa renovación continua, Ezpeleta asume que Dorna tiene el reto de enganchar al público y aficionado joven “y al no joven: es incrementar la audiencia y acercar el deporte que nosotros creemos que es magnífico explicarlo todo lo mejor que podamos para que más gente se pueda sentir interesada, por eso todas las novedades que hemos hecho como el Hero Walk, que es que los pilotos entran por un sitio determinado y saludan a la gente; la vuelta de los pilotos al trazado, que aquí creo que será un éxito porque a la hora que la podemos hacer Jerez es de los pocos sitios que ya está lleno, con lo que el saludo y la vuelta de los pilotos al circuito será un éxito. Todo es un camino para ir, como decía el consejero, hemos de mejorar para seguir igual o mejor que estábamos”.

Una lástima para la cita jerezana ha sido la baja de Marc Márquez. Ezpeleta no esconde que “me hubiera gustado que Marc hubiera corrido en Jerez, y a él más. Pero claramente después de lo que pasó en el 2020, donde corrió muy pronto y el problema que le creó la placa y el estrés hizo que luego le viniera todo lo que tuvo, entiendo que los médicos ahora sean conservadores pero evidentemente me hubiera gustado mucho que Marc hubiera estado aquí este fin de semana corriendo”.

Arturo Bernal es aficionado a las motos y apunta que este fin de semana va a esatr muy pendiente de los tres pilotos andaluces que corren en casa: “Soy aficionado, pero alguno de mis favoritos ya no compite. Me gustaba mucho alguien que estaba muy presente aquí, Ángel Nieto, que era un monstruo en todos los sentidos, y también tengo grandes amigos que ya no compiten, como Sete Gibernau o Marc Márquez. Y nosotros estamos obviamente muy atentos a tres pilotos andaluces que compiten en el Mundial, en Moto2 tenemos a Marcos Ramírez, que no lo está haciendo mal, y en Moto3 tenemos dos pilotos que tienen una proyección muy buena, José Antonio Rueda y David Muñoz, que por las noticias que tengo ha removido el avispero y es un piloto que tiene grandes posibilidades. Son muy jóvenes, tenemos en ellos grandes esperanzas y los estamos siguiendo desde la Junta de Andalucía”.

El que no se ‘moja’ es Ezpeleta, que nunca ha apuntado a un piloto como favorito para un Gran Premio: “Desde el 92 he preferido no decir mi opinión sobre los pilotos, tengo una relación muy estrecha con todos ellos, evidentemente tengo mi corazoncito. Los valores que ellos transmiten son increíbles, ver chicos tan jóvenes que son capaces de moverse por todas partes del mundo sabiendo que es un deporte en el que aunque hacemos todos los esfuerzos para que cada vez sea menos peligroso, puede serlo, tengo una gran admiración por todos ellos. El consejero hablaba antes de Ángel Nieto, que además de un gran amigo mío, fue un verdadero pionero del motociclismo, me acuerdo de las épocas que iba con él y le seguía, y las diferencias es que ahora en la parrilla de Moto3 se meten todos en un segundo, hemos de ser capaces de explicar muy bien que significa que estos chicos tan jóvenes sean capaces de hacer esto, pero eso mis favoritos son todos”.