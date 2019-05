La llegada de Jorge Lorenzo a Honda, como compañero de Marc Márquez, supuso uno de los mayores alicientes y revulsivos que haya tenido el Mundial de MotoGP en los últimos años. Pero una inoportuna lesión invernal ha ralentizado sobremanera la adaptación del pentacampeón a la montura japonesa y, después de tres pruebas disputados en esta temporada 2019, acumula sólo siete puntos que le colocan en la cola de la clasificación, lejos de favorecer ese 'Dream Team' que el mismo pronóstico. A sus 31 años (17 de bagaje mundialista), el laureado piloto mallorquín espera que, como ya hiciera en 2017 con Ducati, su estrella empiece a brillar a partir de este Gran Premio de España en su circuito talismán de Jerez.

–Suele decirse que a los grandes campeones, la fama les precede. Usted desde que era un niño ha sido un ejemplo de superación. ¿Qué mantiene intacto de la infancia que le sirve como instrumento de motivación?

–La pasión por correr, las ganas de lograr mis próximos retos y la euforia de disfrutar los buenos resultados. Siempre he dicho que ya cumplí mi mayor sueño al ser campeón del mundo de MotoGP, pero hasta día de hoy las motivaciones siguen siendo muy parecidas a cuando empecé. Somos pilotos y eso se lleva en la sangre.

–Se conoce de usted que suele llevar encima una libreta en la que anota cosas en las que debería mejorar, ¿tras su paso por Ducati y la posterior llegada a Honda, ha rellenado ya muchas páginas de ese cuaderno? ¿Alguna mejora que destacar?

–Algunas he escrito. La libreta va conmigo a todas partes y no sólo apunto cosas a mejorar a nivel de pilotaje, equipo o moto, sino también como persona, en mi vida privada, con los demás, etc. No destaco ninguna porque creo que todas son importantes.

–Al haber competido con las tres principales marcas de MotoGP, su experiencia es sin duda enorme. ¿Afirmaría de la Honda que es la moto más difícil que ha pilotado y a su vez la más completa? ¿Qué se le pasó por la cabeza el primer día que probó esta moto con la que Márquez ha sido cinco veces campeón del mundo?

–Todas las motos tienen sus puntos positivos y negativos. La Honda es una moto muy completa, que se adapta más a mi estilo de pilotaje, pero que también tiene puntos donde poco a poco tendremos que mejorar. Lo que más me sorprendió el primer día que la probé fue su paso por curva.

–En 2018 publicó el libro 'Lo que aprendí hasta los 30'. Teniendo en cuenta todo lo que ha vivido en estos dos últimos años, ¿Hay ya material para una nueva publicación?

–Ostras, de momento creo que aún no… faltan por venir muchas cosas y estoy seguro que material tendré, pero en unos años.

–Cuanto más se complican las cosas, suele surgir el Jorge Lorenzo más combativo. ¿Se está armando de paciencia ante las problemáticas físicas que se ha encontrado en el inicio de su nueva etapa con Honda?

–Es sólo el principio. Si que es verdad que se han juntado una serie de factores negativos que nos han perjudicado mucho pero estoy seguro que los buenos resultados llegarán. La paciencia no es importante cuando ves que todo tu equipo trabaja sin parar para hacer una moto competitiva que me facilite estar delante.

–Usted afirmó que no tiene nada que demostrar y el brillante palmarés que posee le avala. Aún así, hay quien interpreta tal afirmación como una forma de justificarse ante posibles resultados adversos en su primera temporada con Honda, ¿Tiene algo que decir al respecto?

–Cinco títulos mundiales no los consigue cualquiera, por lo tanto mi pasado si que me avala. Esto no quiere decir que justifique los malos resultados, al contrario, sé que puedo estar delante y lucharé por ello con todas mis fuerzas.

–Hace cuatro años que logró su último título y mantiene intacto el reto de reverdecer laureles. ¿En qué fase se encuentra de conseguirlo?

–Lejos pero con las mismas ganas y motivación que siempre.

–En estos once años como piloto de MotoGP ha tenido a Rossi y Dovizioso como compañeros de equipo, ¿es más llevadera la relación con Marc Márquez, o es pronto para pronunciarse? ¿Se aprende mucho de él?

–Al final es una relación entre rivales directos, siempre lo ha sido, tanto en Yamaha como en Ducati como ahora en Honda. Con todos ha habido un respeto cordial, pero si que es verdad que con Marc es algo más natural. Siempre he dicho que se aprende mucho de él.

–Jerez demostró ser un circuito talismán para usted cuando en su primer año con Ducati, subió al podio en la tercera carrera con esa moto italiana. ¿Espera que este año con Honda el trazado andaluz vuelva a ser aliado y le dé alas?

–Espero que sí. Jerez es un circuito que me encanta y que me conozco muy bien. Creo que es un buen escenario para empezar a tener buenos resultados, lo necesito tanto yo como todo mi equipo.

–¿Está deseando sacar el martillo?

–Sin duda. Y lo sacaremos más temprano que tarde.