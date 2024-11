Honda MotoGP rueda en Jerez con equipos de Superbike

Jerez/El Circiuto de Jerez-Ángel Nieto ha acogido este martes y acogerá también este miércoles dos días de test de algunos equipos del Campeonato del Mundo de Superbikes, incluidos los oficiales de Bimota, Yamaha y Kawasaki, pero a ellos se ha unido la escuadra oficial de MotoGP de Honda con Luca Marini y Joan Mir, el piloto de LCR Honda Johann Zarco y el piloto de pruebas Aleix Espargaró, que probarán las innovaciones en la RC213V.

El test de Jerez es de suma importancia para Honda, ya que está probando piezas nuevas, como anunció recientemente Luca Marini en Barcelona: "En Jerez, tenenemos algunas cosas nuevas que probar. Es incluso más interesante para nosotros que el test de Barcelona". Y es que se espera que HRC vuelva a probar en el trazado jerezano el nuevo chasis, que ya estuvo a disposición de los pilotos de Honda en la Ciudad Condal.

En cualquier caso, las primeras impresiones en Cataluña no fueron positivas y así lo dejó claro Luca. "Es bueno para la parte delantera, pero tenemos que seguir mejorando en la parte trasera. La prueba no fue perfecta porque la moto en sí era completamente diferente". Por su parte, Zarco tampoco ha visto todavía ninguna ventaja con el nuevo chasis. "No tenemos diferencias grandes ni positivas en este momento".

En el Circuito, el nuevo piloto de pruebas de HRC, Aleix Espargaró, también tendrá otra oportunidad de acostumbrarse a la nueva Honda. En Barcelona, el veterano piloto acabó en el puesto 14, pero en el trazado de nuestra ciudad los resultados han sido satisfactorios. Según apuntan fuentes próximas a Aleix, ha marcado el mejor tiempo de la jornada con un crono de 1.38.550, superando a los pilotos de SBK, cuyo mejor crono lo ha marcado Garrett Gerloff (Kawasaki) 1.38.861.