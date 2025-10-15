Horarios y dónde ver por televisión el desenlace del Mundial de Superbike en Jerez

El legendario Circuito de Jerez-Ángel Nieto, que cumple en 2025 sus primeros 40 años de vida, acoge este fin de semana (17, 18 y 19 de octubre) la última prueba del Mundial de Superbike con el principal título en juego entre el turco de BMW Toprak Razgatlioglu y el italiano de Ducati Nicolo Bulega, con ventaja para el primero, que tiene la oportunidad de conseguir su tercer cetro en el WorldSBK y el segundo consecutivo tras proclamarse precisamente campeón en Jerez el pasado año 2024.

La acción en la pista jerezana arrancará este viernes 17 de octubre con los primeros entrenamientos libres y las Tissot Superpole de las categorías del Campeonato del Mundo Femenino, Supersport y Supersport300. El sábado se disputarán las primeras mangas de estas categorías y también la Superpole de Superbike y la primera de las carreras en la que se puede decidir el título (14:00 horas). En total, serán cuatro las pruebas del sábado, mientras que el domingo habrá una más, ya que a las segundas mangas de cada categoría hay que añadir la Carrera Superpole de Superbike, cita de sólo 10 vueltas y que reparte la mitad de puntos.

Dónde ver

El desenlace del Mundial de Superbike se puede seguir de distintas maneras, bien a través de la aplicación de RTVE Play, por Teledeporte, Eurosport y también en DAZN, aunque dadas las características de un evento tan cercano con el aficionado, lo mejor es pasarse por el trazado andaluz para vivir dos jornadas de carreras que serán apasionantes.

Horarios

Viernes 17 de octubre

09:15-09:40 – WorldWCR Free Practice

09:55-10:20 – WorldSSP300 Free Practice

10:35-11:20 – WorldSBK Free Practice 1

11:35-12:15 – WorldSSP Free Practice

13:30-13:55 – WorldWCR Tissot Superpole

14:10-14:35 – WorldSSP300 Tissot Superpole

15:00-15:45 – WorldSBK Free Practice 2

16:00-16:40 – WorldSSP Tissot Superpole

Sábado 18 de octubre

09:15-09:35 – WorldSBK Free Practice 3

09:45-09:55 – WorldWCR Warm Up

10:05-10:15 – WorldSSP300 Warm Up

10:25-10:35 – WorldSSP Warm Up

11:00-11:15 – WorldSBK Tissot Superpole

11:50 – WorldWCR Carrera 1 (11 vueltas)

12:45 – WorldSSP300 Carrera 1 (11 vueltas)

14:00 – WorldSBK Carrera 1 (20 vueltas)

15:15 – WorldSSP Carrera 1 (17 Vueltas)

Domingo 19 de octubre