Horarios y dónde ver por televisión el desenlace del Mundial de Superbike en Jerez
El trazado andaluz decide el título del WorldSBK entre el turco Toprak Razgatlioglu y el italiano Nicolo Bulega
El Mundial Femenino también se decide en Jerez
El legendario Circuito de Jerez-Ángel Nieto, que cumple en 2025 sus primeros 40 años de vida, acoge este fin de semana (17, 18 y 19 de octubre) la última prueba del Mundial de Superbike con el principal título en juego entre el turco de BMW Toprak Razgatlioglu y el italiano de Ducati Nicolo Bulega, con ventaja para el primero, que tiene la oportunidad de conseguir su tercer cetro en el WorldSBK y el segundo consecutivo tras proclamarse precisamente campeón en Jerez el pasado año 2024.
La acción en la pista jerezana arrancará este viernes 17 de octubre con los primeros entrenamientos libres y las Tissot Superpole de las categorías del Campeonato del Mundo Femenino, Supersport y Supersport300. El sábado se disputarán las primeras mangas de estas categorías y también la Superpole de Superbike y la primera de las carreras en la que se puede decidir el título (14:00 horas). En total, serán cuatro las pruebas del sábado, mientras que el domingo habrá una más, ya que a las segundas mangas de cada categoría hay que añadir la Carrera Superpole de Superbike, cita de sólo 10 vueltas y que reparte la mitad de puntos.
Dónde ver
El desenlace del Mundial de Superbike se puede seguir de distintas maneras, bien a través de la aplicación de RTVE Play, por Teledeporte, Eurosport y también en DAZN, aunque dadas las características de un evento tan cercano con el aficionado, lo mejor es pasarse por el trazado andaluz para vivir dos jornadas de carreras que serán apasionantes.
Horarios
Viernes 17 de octubre
- 09:15-09:40 – WorldWCR Free Practice
- 09:55-10:20 – WorldSSP300 Free Practice
- 10:35-11:20 – WorldSBK Free Practice 1
- 11:35-12:15 – WorldSSP Free Practice
- 13:30-13:55 – WorldWCR Tissot Superpole
- 14:10-14:35 – WorldSSP300 Tissot Superpole
- 15:00-15:45 – WorldSBK Free Practice 2
- 16:00-16:40 – WorldSSP Tissot Superpole
Sábado 18 de octubre
- 09:15-09:35 – WorldSBK Free Practice 3
- 09:45-09:55 – WorldWCR Warm Up
- 10:05-10:15 – WorldSSP300 Warm Up
- 10:25-10:35 – WorldSSP Warm Up
- 11:00-11:15 – WorldSBK Tissot Superpole
- 11:50 – WorldWCR Carrera 1 (11 vueltas)
- 12:45 – WorldSSP300 Carrera 1 (11 vueltas)
- 14:00 – WorldSBK Carrera 1 (20 vueltas)
- 15:15 – WorldSSP Carrera 1 (17 Vueltas)
Domingo 19 de octubre
- 09:15-09:25 – WorldSBK Warm Up
- 09:35-09:45 – WorldWCR Warm Up
- 09:55-10:05 – WorldSSP300 Warm Up
- 10:15-10:25 – WorldSSP Warm Up
- 11:00 – WorldSBK Tissot Superpole Race (10 vueltas)
- 11:50 – WorldWCR Carrera 2 (11 vueltas)
- 12:45 – WorldSSP300 Carrera 2 (11 vueltas)
- 14:00 – WorldSBK Carrera 2 (20 vueltas)
- 15:30 – WorldSSP Carrera 2 (17 Vueltas)
