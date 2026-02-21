Jerez se convierte en el epicentro del automodelismo RC con el arranque de la RC Cup Hudy Series

El circuito del RC Los Volteretas, situado en la avenida Juan Carlos I, escenario de la prueba.

El Club RC Los Volteretas acoge este fin de semana la primera prueba del Campeonato de Andalucía AECAR, con la participación estelar de Juan Carlos Canas, subcampeón del mundo. Los motores rugirán de nuevo en Jerez. Los próximos días 21 y 22 de febrero, el circuito del Club RC Los Volteretas Jerez será el escenario del inicio de la RC CUP HUDY SERIES AECAR Andalucía 2026. Tras un aplazamiento previo debido a las inclemencias meteorológicas, la competición arranca finalmente con una participación masiva de 72 coches inscritos.

El evento contará con un nivel de competición excepcional gracias a la presencia de pilotos llegados de todos los rincones de Andalucía. Destaca especialmente la participación de Juan Carlos Canas, actual segundo mejor piloto del mundo, campeón de España y de Europa, quien recientemente se alzó con la victoria en el Montpellier GP 2026. cuya participación sitúa a esta prueba como un referente nacional.

Los aficionados podrán ver en acción tres categorías principales: 1/8 Eco, 1/8 Gas y 1/8 Truggy.

La actividad en pista será frenética durante todo el fin de semana, con horarios de 10:00 a 18:00 horas:

Sábado: Entrenamientos libres, mangas clasificatorias y la esperada Final +40.

Entrenamientos libres, mangas clasificatorias y la esperada Final +40. Domingo: Carreras de repesca, "última oportunidad" para los pilotos, seguidas de las Finales A, B, C y D. El broche de oro lo pondrá la Final de Gas, con una duración de 45 minutos de pura resistencia y estrategia.

Ubicado en la Avd. Rey Juan Carlos I (antes de la glorieta 5), el circuito ofrece una experiencia completa para el público. La entrada es gratuita y el club dispone de servicio de bar con terraza y pantallas para no perder detalle de los duelos en pista. "Esta carrera promete una jornada de máxima emoción tanto para participantes como para el público", señalan desde la organización, invitando a todos los jerezanos a disfrutar de un espectáculo deportivo de primer nivel.

Para aquellos que no puedan desplazarse, la prueba del domingo será retransmitida en directo a través de YouTube (Modelestrecho Racing TV), permitiendo que la emoción del RC andaluz llegue a cualquier parte del mundo.