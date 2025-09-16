El jerezano Amador Jaén vuelve a la acción con Peyo Competición

El piloto jerezano Amador Jaén, del equipo Peyo Competición, regresa este fin de semana a la competición en la XXV Subida Ciudad de Montoro (Córdoba), prueba con coeficiente 5, organizada por Escudería Montoro y puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña.

Tras su participación en el pasado Andalucía Festival Rally Legends de Ubrique, donde estrenaba la prácticamente nueva mecánica de su Renault 5 GT Turbo, el equipo detectó un problema de funcionamiento que no convencía al jefe de Peyo Competición. La decisión fue clara: desmontar todo y revisar a fondo el coche en un trabajo minucioso que ha llevado su tiempo, pero que finalmente ha permitido dejar el GT Turbo en perfecto estado de revista.

Sobre este regreso, Amador Jaén explica que "se nos ha hecho muy largo este parón desde el mes de mayo, aunque la actividad en el equipo no ha parado en ningún momento. La mecánica a veces es muy caprichosa y le ha costado mucho tiempo y dedicación al bueno de Alberto García, jefe de Peyo Competición. Ahora, volvemos a Montoro con muchísimas ganas de recuperar lo perdido hasta el momento. Han pasado diez años desde mi última participación aquí y no queríamos faltar a esta edición, que es la veinticinco, tan especial. Estamos seguros de que el trato será exquisito como siempre".

El piloto jerezano, además, quiso agradecer de forma especial "a mi compadre Alberto, todo el cariño y tiempo que dedica a nuestro ‘Soplillo’. Intentaré devolverle todo ese esfuerzo con un buen resultado. Gracias también, como siempre, a toda la afición andaluza por su apoyo incondicional y, por supuesto, a nuestra gran familia de patrocinadores, que están con nosotros en las duras y en las maduras".

