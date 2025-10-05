José Antonio Rueda y Andalucía, en la cima del mundo de MotoGP

José Antonio Rueda es el nuevo campeón del Mundo de Moto3 tras lograr el título en el Gran Premio de Indonesia ganando la carrera celebrada en el circuito de Mandalika. El de Los Palacios y Villafranca hace historia y se convierte en el primer andaluz campeón del mundo de motociclismo, un hito para la historia del deporte de la comunidad andaluza, expedita de campeones hasta la irrupción de este joven sevillano que cumplirá 20 años el próximo 29 de octubre.

Con una ventaja de 109 puntos sobre su rival más cercano y a falta todavía de cuatro rondas para el final de la temporada, Rueda ha conseguido su primer título mundial en su tercera temporada con el Red Bull KTM Ajo. El piloto andaluz ha conseguido 9 victorias, 13 podios, 5 pole positions, 4 vueltas rápidas y 340 puntos tras 18 Grandes Premios disputados con su KTM RC4 en 2025. Anteriormente, ganó los títulos de la Red Bull Rookies Cup y el FIM JuniorGP en 2022.

En una excelente temporada 2025, Rueda sólo cedió el liderato de Moto3 entre los Grandes Premios de Catar y España y desde entonces ha sido el líder de la categoría. Comenzó la campaña con victorias en Tailandia y Argentina, además de un tercer puesto en EE. UU. Consistente durante toda la temporada, se quedó fuera de los puntos cuando sufrió un problema mientras luchaba por la victoria en la última vuelta del GP de Catar. Rueda recuperó el liderato de la categoría en el Gran Premio de España celebrado en Jerez, convirtiéndose en el primer piloto andaluz en ganar en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. A partir de entonces, acumuló tres pole positions, cuatro victorias, un tercero, un cuarto y un octavo puesto antes del parón veraniego.

El piloto sevilano celebra el título en el podio de Mandalika. / ktm

Desde la reanudación de la temporada, el piloto del Red Bull KTM Ajo Moto3 no ha salido del Top 5, incluyendo una victoria y dos segundos puestos. La visita a Indonesia fue su primera oportunidad de alzarse con el título, con solo siete puntos más que Ángel Piqueras. Si bien logró la victoria, su rival solo logró el séptimo puesto, lo que le dio la corona a Rueda. El piloto de la KTM GP Academy se ha convertido en el cuarto ganador del Campeonato del Mundo de Moto3™ con Red Bull KTM Ajo, tras Sandro Cortese (2012), Brad Binder (2016) y Pedro Acosta (2023). Con una de las mejores temporadas en la historia de la categoría, junto con Álvaro Carpe, el español también podría ayudar al Red Bull KTM Ajo a conseguir el título de equipos este año. Encabezan la clasificación con 497 puntos, 143 más que el español, y podrían alzarse con el título en dos semanas en el Gran Premio de Australia.

En sus tres años en Moto3, Rueda ha conseguido 10 victorias, 18 podios, seis pole positions y seis vueltas rápidas en tan solo 58 Grandes Premios, y acumula más de 600 puntos. De hecho, a falta de cuatro carreras, la temporada podría ser aún mejor en cuanto a números, con la posibilidad de ganar el campeonato por equipos. Rueda, empatado con Marc Márquez y Raúl Fernández, es ahora el quinto piloto en la historia del Red Bull KTM Ajo en el Campeonato del Mundo con más victorias (10), y el año que viene subirá de categoría a Moto2 en 2026, formando pareja con Collin Veijer.

Tras su reinado en la Red Bull Rookies Cup en 2022 y sus más que satisfactorias tres temporadas como piloto de KTM en Moto3, el objetivo del equipo será seguir desarrollando su carrera en la categoría intermedia, siguiendo una trayectoria que ha visto a talentos como Pedro Acosta ascender a la categoría reina en los últimos años.