La lluvia condiciona el estreno de la categoría Superbike 2026 en Jerez

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto ha dado el pistoletazo de salida oficial a la pretemporada 2026 del Campeonato del Mundo MOTUL FIM Superbike, en una jornada marcada por una climatología adversa. A pesar de la lluvia persistente y las bajas temperaturas que han mantenido el asfalto mojado durante la jornada, la actividad en el Pit-lane ha sido intensa, siendo más de veinte los pilotos que decidían salir a rodar a la pista jerezana confirmando de esta forma el estreno de algunas de las novedades. Lo positivo para pilotos y equipos de estas condiciones climáticas, es que se extraían datos efectivos en configuraciones y set up para agua, algo que viene bien para cuando a lo largo de la temporada se presenten estas condiciones de pista en carreras.

Bautista se estrena con el Barni Spark Racing Team

Entre las novedades destacadas ha sido el debut de Álvaro Bautista en su nueva etapa con el equipo satélite de Ducati, el Barni Spark Racing Team. El talaverano ha completado sus primeros giros a lomos de la nueva Ducati Panigale V4 R para adaptarse a la configuración de su nueva escuadra, compartiendo pista con su compañero de equipo Yari Montella. Por su parte, en el equipo oficial Ducati-Aruba su nuevo piloto, el español Iker Lecuona realizaba su trabajo de continuar su proceso de adaptación a su nueva máquina, en especial en estas condiciones adversas, mientras su compañero de equipo, el subcampeón del mundo Nicolò Bulega, punta de lanza del equipo oficial de Borgo Panigale no salía hoy a pista.

Nuevas caras en Rokit BMW Motorrad

Miguel Oliveira y Danilo Petrucci, es la dupla en el equipo BMW que ha renovado su plantel de pilotos oficiales. Ambos, han aprovechado algunos momentos de la jornada para ir familizarizándose con la M 1000RR siendo ambos los pilotos que más giros han dado con la pista mojada.

Stefano Manzi en Yamaha GYRT GRT retomaba su adaptación a la categoría al igual que el novel Alberto Surra, otro de los estrenos de la jornada en la categoría de Superbike en el equipo Motocorsa, mientras en la jornada de ayer y con unas condiciones completamente distintas ya que lució el sol, se estrenaba como piloto probador de Honda HRC WorldSBK Jonathan Rea. El norirlandés, tras decir adiós a su etapa como piloto de carreras, precisamente aquí en Jerez en la prueba final de la temporada2025, tendrá la misión de ayudar en la evolución de la Honda CBR 1000RR.

La sesión la completaban algunos equipos y pilotos del World Supersport, entre otros, el equipo Kawasaki con el español Jeremy Alcoba y Dominique Aegerter.

Se espera que las condiciones climáticas mejoren notablemente en la jornada de mañana jueves, última de estos test y se pueda mostrar el potencial real de las nuevas máquinas y sus referencias en la tabla de tiempos, cronos que hoy, dadas las circunstancias, no tenían trascendencia.